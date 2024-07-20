Що категорично не можна мити хлоркою: треба запам'ятати всім

Хлорка може пошкодити поверхні, оскільки є сильною хімічною речовиною. Окрім того, вона має їдкий запах та може завдати серйозної шкоди здоров’ю.

Досить часто хлорку використовують зовсім не за призначенням. Дехто миє нею підлогу та навіть не розуміє, що лише робить гірше.

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Чому не можна мити підлогу з хлоркою

Хлорка є токсичною та алергенною. Вона виділяє токсичні пари, які подразнюють дихальні шляхи, очі та шкіру. А ще в деяких людей можуть статися алергічні реакції: з’явиться висипка, свербіж, кашель та проблеми з диханням.

А ще хлорка є небезпечною для дітей і тварин. Вона викличе подразнення шкіри та слизових оболонок. Окрім того, рідина може пошкодити покриття. Особливо вразливим є натуральне дерево та деякі види плитки. Хімікат призведе до корозії та знебарвлення.

Що не можна мити хлоркою

Металеві поверхні. Сильний хімікат призведе до появи корозії та іржі на виробах з нержавіючої сталі чи алюмінію.

Пластик. Під впливом агресивної хлорки деякі пластикові поверхні можуть розкладатися, тож це знизить їхню міцність.

Електроніка. Категорично заборонено мити хімікатом побутові прилади та речі з електронними елементами. Миття хлоркою може призвести до короткого замикання.

Текстиль і меблі. Миття хлоркою призведе до знебарвлення виробів та руйнування структури тканини.

Суворо забороняється мити хлоркою посуд чи використовувати засоби на основі хлору для очищення виробів з гуми, акрилу та силікону. Хлоркою також не можна мити керамічні чи кам’яні поверхні.

Якщо ж ви використовуєте хлорку для прибирання, обов’язково одягніть засоби індивідуального захисту: рукавички, маску чи респіратор. Приміщення після прибирання треба провітрити.