Краще не ризикувати: ніколи не кладіть ці 5 речей у пральну машину

Виявляється, деякі речі не можна прати у пральній машині, якщо ви не хочете зіпсувати прилад та одяг. І краще дізнатися про це ще до того, як трапиться біда.

Пральна машина – це дуже зручний побутовий прилад, який рятує у багатьох ситуаціях та значно спрощує життя. Втім, з ним потрібно бути обережними, аби не зробити біди.

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Піджаки з плечиками

Чому ж не можна прати ці речі у пральній машині? Річ у тому, що ці предмети гардероба містять спеціальні ущільнювачі, що допомагають створити привабливий силует. Та якщо покласти таку річ до пральної машини, вставки можуть змінити своє положення та швидко втратити форму.

Дуже рекомендують прати такі рушники тільки вручну і ніколи не викручувати. А краще – взагалі здати до хімчистки, аби з плямами розібралися професіонали.

Краватки

Часто якісні краватки виготовляють зі справжнього шовку, а при пранні у машинці річ може повністю зіпсуватися. І саме тому класти цей предмет гардероба туди точно не потрібно.

Прати краватки варто руками і без використання агресивної хімії.

Бейсболки та кепки

В головних уборах міститься каркас, який здається міцним тільки на перший погляд. Інтенсивне прання у машинці може його непоправно пошкодити, тому зазвичай ці предмети перуть руками.

Віджимати їх також точно не варто – краще дозволити воді стекти та випаруватися природним способом.



Бейсболки не можна прати в машинці / Фото Pexels

Одяг з бісером та блискітками

Дрібні деталі можуть бути погано закріплені на одязі, і під час прання вони почнуть відлітати та навіть можуть стати причиною поломки пральної машини. Тож для того, щоб не зіштовхнутися з цією проблемою, одяг краще прати руками, або ж віддати у хімчистку.

Натуральна шкіра

Якщо у вас є улюблена шкірянка чи якісне взуття, останнє, що ви захочете робити – так це кидати його до пральної машини. Механічна дія барабана негативно вплине на якість шкіри та утворить на ній розводи та заломи.

Речі варто чистити тільки руками, а також варто використовувати спеціальні засоби.