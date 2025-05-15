Нізащо не робіть цього з парасолею: біди тоді не оминути

Парасоля – це необхідний аксесуар для кожної людини, особливо навесні, коли дощі можуть початися будь-якої миті. Але, виявляється, з цією дуже практичною річчю все ж пов'язано чимало прикмет.

Можливо, вам доводилося чути про те, що парасолю не варто нікому позичати, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". І це не єдиний забобон, що існує про парасольки, а ось про причини цих звичаїв чули далеко не всі.

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Не можна сушити у спальні

Виявляється, якщо ви заносите мокру парасолю у квартиру, розкладати її для просушування не можна у тій же кімнаті, де ви відпочиваєте. Езотерики переконані, що це може призвести до відтоку грошей з дому. Окрім того, мокра розкрита парасоля у спальні начебто притягує у родину скандали.

До речі, раніше ми розповідали про іншу прикмету – куди потрібно покласти лавровий лист, аби привабити в дім фінанси.

Складати на стіл

На ліжку чи столі парасолі точно не місце. І, крім того, що вона створює безлад, за повір'ями, парасоля тоді також може привернути у родину сварки, непорозуміння та зради.

Дарувати парасольку

На жаль, не усі речі підходять для подарунків. Здавна прикмети застерігали дарувати годинники, ножі, інші гострі предмети – вони начебто притягували у життя людини нещастя та розбрат. Втім, навіть невинну парасольку обирати як подарунок також не варто.



Дарувати парасолю комусь не можна / Фото Pexels

Вважалося, що подарована парасолька незабаром може притягнути у життя людини невдачі. А якщо вже сталося так, що вам дарують парасолю, варто дати за неї символічну суму, аби відкупитися від можливого негативу.

Позичати парасолю

Така прикмета однозначно віщує неприємності. Як і решту особистих речей, парасольку однозначно не варто нікому позичати, адже предмет має свою енергетику, що перебуває у гармонії з енергетикою господаря.

Саме так річ може бути таким собі оберегом. Але якщо віддати свою річ чи позичити її комусь на деякий час, можна позбавити себе захисту.