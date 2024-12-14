5 головних помилок під час прання: їх робить більшість людей

Скоріш за все, у вас вже є відпрацьована рутина з прання білизни, і тому ви можете навіть не помічати, що ви припускаєтеся кількох поширених помилок.

Для того, щоб ваша білизна після прання завжди виглядала свіжою та справді чистою, потрібно дотримуватися кількох простих, проте важливих правил, повідомляє 24 Канал. І деякі з них можуть вас справді здивувати.

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Надмірне прання одягу

Якщо спортивний одяг та спідню білизну і варто прати після кожного використання, то з рештою одягу такий підхід не тільки не принесе користі, але й нашкодить. Це може призвести до того, що ваш одяг буде зношуватися набагато швидше, і вам доведеться швидше замінити його на новий.

Особливо уважними щодо надмірного прання вам потрібно бути з вовняними речами та джинсами, а також делікатними тканинами.



Речі потрібно прати за різної температури / Фото Pexels

Прання за однакової температури

Більшість людей перуть одяг за температури у 40 градусів, та цей підхід може стати справжньою катастрофою для делікатних речей. Сучасні пральні порошки настільки хороші, що можуть впоратися із забрудненнями навіть за досить низької температури. Тож краще кожного разу зважати на одяг, який ви кидаєте в прання, а не орієнтуватися на температуру, до якої ви звикли.

Сморід з пральної машини

Якщо ви помітили, що з вашої пральної машинки йде поганий запах, миритися з цим не можна. Подібний підхід призведе до того, що й ваша білизна матиме неприємний запах. А також це є свідченням, що всередині пральної машини утворився наліт чи навіть пліснява.

В ідеалі, барабан та фільтри пральної машини потрібно очищувати щомісяця, або ж після кожних 10 циклів прання.

Купівля порошку з барвниками та ароматизаторами

Звісно, такий порошок може давати приємний запах речам, але пам'ятайте про те, що хімічні речовини на одязі контактують зі шкірою цілий день, а також із вашою постільною білизною, на якій ви спите щоночі.

Використання кондиціонерів для білизни

Звісно, повністю відмовлятися від кондиціонера не обов'язково, але фахівці радять скоротити його кількість. Зважайте, що кондиціонер для білизни покриває волокна хімічними речовинами, аби зробити тканину м'якшою та зменшити кількість складок. Але ці ж мікроелементи можуть викликати подразнення чутливої шкіри та знизити поглинання вологи рушниками.