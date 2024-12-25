Ніколи не робіть цього на Різдво: про ці заборони ви й не здогадувалися

Різдво Христове вважається одним з найважливіших свят серед вірян. А це значить, що є й кілька правил щодо його святкування.

Для того, щоб Різдво, та й увесь прийдешній рік пройшли вдало, важливо дотримуватися кількох важливих правил, повідомляє 24 Канал. І про деякі з них знають далеко не всі.

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Купатися

Так, купатися, а також стригти волосся, на Різдво заборонено. Тож краще відкласти водні процедури до наступного дня. Особливо не радять ходити до лазні – у це свято краще такий похід скасувати.

Не куштувати страви

На святковому столі на Різдво має стояти дванадцять страв – і хоч як важко це не звучить, не можна вставати з-за столу, поки не скуштуєте кожну з них. Можна з'їсти всього по ложці, але спробувати варто обов'язково.

Займатися хатніми справами

Звісно, перед приходом гостей хочеться, аби дім був максимально чистим. Втім, прибирати та займатися будь-якими іншими хатніми справами категорично не можна – так ви можете випадково накликати біду та негаразди не тільки на себе, але й на всю оселю.



На Різдво не можна робити прибирання / Фото Pexels

Економити на святкуванні

Чимало людей переконані, що економити гроші на святковому столі не можна – мовляв, що більше грошей буде витрачено на страви, то багатшим буде наступний рік.

Сперечатися

Сварки та суперечки варто відкласти до наступного дня. Натомість на Різдво потрібно бути привітними до людей, пробачити тих, на кого тримали образу та порозумітися зі своїми близькими та рідними.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Існує прикмета, що якщо на Різдво посваритися з людиною, то цілий рік ладу у стосунках не буде.

Вдягати старий одяг

За святковий стіл потрібно обов'язково сідати у новому, красивому одязі. Якщо ви вдягнетеся у щось старе та некрасиве, можна випадково навернути на себе бідність та нещастя.