Несподівані речі, які не можна викидати в унітаз: не всі це знають

Якщо ви відчуваєте, що останнім часом ваші каналізаційні системи все частіше забиваються побутовими відходами, це може свідчити, що ви викидаєте в унітаз кілька заборонених речей.

Якщо ви не хочете регулярно прочищати унітаз, його точно не варто використовувати, як смітник, повідомляє 24 Канал. Тож переконайтеся, що ви не викидаєте нічого зайвого в туалет.

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Волосся з гребінця

Чистити гребінець від волосся, що неуникно накопичується на ньому – це важливе завдання, яке не можна пропускати. Ось тільки викидати сплутане волосся в унітаз – одна з найгірших ідей, що тільки може прийти до вас у голову.

Сплутане волосся може легко приєднатися до інших бездумно кинутих у каналізацію предметів, та засмітити її.



В унітаз не можна викидати волосся / Фото Pexels

Наповнювач для котячого туалету

В унітаз не можна викидати жодні види котячого наповнювача. Пояснення, чому не варто цього робити, просте – частинки наповнювача набухають від рідини та можуть легко злипнутися в грудку, закупоривши трубу. У такому випадку засмічення не уникнути.

Жіночі засоби особистої гігієни

Прокладки та тампони створені для того, щоб вбирати рідину, і викидати їх в унітаз – це погана ідея. У воді вони набухнуть, збільшаться у розмірі та точно заважатимуть потоку води.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Окріп

Експерти не радять виливати дуже гарячу воду в туалет, адже так ви можете пошкодити емаль. А особливо небезпечно спершу виливати гарячу воду, а потім холодну: емаль спершу розшириться, а потім різко зменшиться у розмірі, і це спровокує тріщини. В результаті вам доведеться замінювати унітаз.

Кавова гуща

Вона може легко нашкодити сантехнічним трубам і призводить до зношення, засмічення та забивання. Особливо небезпечною кавова гуща є для чавунних труб.