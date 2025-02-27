Покладіть в унітаз одну дрібничку: забудете про прибирання надовго

Чищення унітаза – це неприємний, але дуже важливий обов'язок, про який точно не варто забувати. Та хочеться все ж виконувати його якомога рідше – і спосіб існує.

У вас на кухні точно є один продукт, який може суттєво спростити прибирання в туалеті, повідомляє 24 Канал. Зокрема, варто використати лавровий лист – адже ця пряність годиться не тільки для супів, але й для багатьох інших господарських справ.

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Навіщо класти в туалеті лавровий лист

Ви вже точно помічали специфічний аромат лаврового листа – саме за нього пряність і цінують у кулінарії. Та і в туалеті невеликий букетик лавра може принести чимало користі – зокрема, він легко замінить освіжувач для туалету.

Та якщо ви хочете радикально розібратися з усіма неприємними запахами з унітаза, можна вчинити навіть простіше – просто покладіть кілька листочків прямо в нього. Так вода вбере в себе цей запах, і в кімнаті пахнутиме приємніше. Краще класти лавровий лист на ніч, адже так він може подіяти найкраще.



Лавровий лист може очистити унітаз / Фото Pexels

Лавровий лист відомий не тільки своїм запахом, але й антибактеріальними властивостями, що можуть боротися із різними шкідливими бактеріями в туалеті. А оскільки унітаз є справжнім розсадником мікроорганізмів, лавровий лист може стати природним засобом, що допоможе підтримувати чистоту у ньому.

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Також ви можете покласти кілька листочків чи навіть пучок засушеної зелені в бачок унітаза – там він буде надавати аромату усій воді, що через нього проходить.

До речі, чимало господинь використовують лавровий лист і для натирання ним унітаза. Ось як це потрібно зробити:

візьміть кілька листочків лаврового листа та зваріть їх у літрі води;

почекайте, поки настій охолоне до теплого;

використайте рідину для чищення унітаза, а лавровим листом якісно натріть сантехніку.

Ви помітите, що унітаз не тільки почне приємно пахнути, але й просто засяє від чистоти. Корисною спеція буде й у випадку, якщо вам доводиться вдома боротися із надокучливими комахами – мурахами, комарами чи навіть тарганами. Всі вони не люблять запах лаврового листа, тож тікатимуть з місця, де ви його розкладете.