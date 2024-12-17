Ці 5 речей потрібно викинути з дому ще до Різдва: почніть вже зараз

До зимових свят дому варто бути у найкращому стані: за підготовкою подарунків та гостями важко буде викроїти час на прибирання. Та для того, щоб порядок було простіше навести, варто позбутися деяких речей.

Зима – це чудова пора року, але водночас і найбільш безладна, та часто є серйозним викликом щодо підтримання порядку в оселі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Зламані прикраси

Незалежно від того, чи це гірлянда, яка вже не працює роками, чи розбита іграшка, яку ви випадково впустили, коли прикрашали ялинку, немає жодного сенсу зберігати ці речі в себе вдома й надалі. Набагато краще буде позбутися їх відразу, аби отримати місце для нових прикрас, які ви точно купите чи виготовите самостійно незабаром.

Штучна ялинка

Є чимало факторів, які роблять штучні ялинки зручнішими та кращими за справжні – вони не обсипаються, вам не потрібно купувати їх щороку, і вони можуть служити роками. Втім, все ж не вічно – і якщо ваша штучна ялинка вже виглядає не найкращим чином, набагато краще буде її замінити на нову.

Старе начиння для випічки

Можливо, у вас є десятки різних форм для печива, які ви ніколи не використовуєте? Чи пригорілі дека, які ви не викидаєте суто з ностальгії? Краще позбутися їх вже цієї зими, адже з усіма смаколиками, що ви плануєте готувати до Різдва, на кухні точно не залишиться зайвого місця для мотлоху.



Форми для випічки потрібно час від часу замінювати / Фото Pexels

Залишки пакувальних матеріалів

Якщо у вас залишилося трохи паперу для загортання подарунків, не варто тішити себе надіями, що ви використаєте його наступного року. До того моменту ви точно забудете про цей папір та просто купите новий, тим часом десь на полицях буде накопичуватися гора з обрізків старого мотлоху. Залишки пакувальних матеріалів краще викидати відразу ж після того, як ви подаруєте усі подарунки за сезон.

Нішевий святковий одяг

Час дістати з шафи увесь одяг, що ви купували спеціально для тематичних вечірок чи свят. Чи збираєтеся ви знову носити різдвяний светр зі смішним каламбуром та оленями? Чи будете використовувати повторно геловінські костюми? Якщо ні – краще звільнити місце у шафі для подарунків та нових покупок.