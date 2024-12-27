Викиньте з кухні ці 7 речей до Нового року: простору стане більше

Прибирання безладу на кухні – це непросте завдання, і іноді здається, що закінчити його просто неможливо, адже бруд просто з'являється знову і знову.

Кухня – це основна кімната у багатьох домах, де кожного дня проводять чимало часу. Втім, це також означає й те, що це – найбрудніша кімната в оселі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Eating Well. І для того, щоб нарешті звільнити на ній трохи місця, потрібно викинути деякі старі речі.

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Старі губки

Можливо, ви про це не здогадувалися, та ваші кухонні губки можуть бути навіть бруднішими, ніж сидіння унітаза. І тому так важливо вчасно їх замінювати; експерти переконані, що робити це потрібно кожні 2 тижні.

Втім, ви можете трохи продовжити термін вашої губки, якщо нагрієте її у мікрохвильовій печі – це допоможе видалити з неї усі бактерії.

Зношені обробні дошки

Дошки з дерева можуть служити, на жаль, не вічно – і навіть якщо ви маєте різні для м'яса й риби і овочів та решти продуктів, однаково час від часу їх потрібно замінювати. Щойно ви помічаєте тріщини та борозенки на дошці – це ознака, що вона вже не така безпечна, як раніше, і її потрібно замінити.

Старий посуд

Можливо, ви все ще тримаєте в шафі чашки зі сколом та тріснуті тарілки? Що ж, саме час позбутися їх та звільнити місце для нового, цілого посуду. Зважайте, що тріснутий посуд може становити небезпеку – якщо ви наллєте туди щось гаряче, він може остаточно зламатися та нанести травми чи пошкодити меблі.



Старий посуд потрібно замінювати / Фото Pexels

Соломинки, пластикові прибори та приправи

Якщо ви часто замовляєте доставку, тоді у вас вдома точно накопичився вражаючий запас пластикових виделок, одноразових дерев'яних паличок для суші тощо. І попри те, що викидання їх у смітник може здатися марнотратним, зберігання їх на кухні тільки захаращує ваш простір та створює безлад.

Кухонні магніти

Магніти часто бувають неймовірними сувенірами з поїздок, подорожей тощо, але іноді їх стає надто багато, і вони починають візуально захаращувати простір на кухні. Подумайте про те, щоб зберегти свої улюблені магніти, а решту відкласти в коробку з приємними дрібничками, які ви зберігаєте десь у шафі. Ви будете здивовані, скільки місця це звільнить!

Рослинна олія

На жаль, рослинна олія не зберігається так довго, як ви думаєте. і з часом вона може стати несвіжою, згірклою чи кислою та втратити свої ароматичні якості.

Зважайте, наприклад, що пляшка оливкової олії після відкриття залишається свіжою тільки кілька місяців. Якщо ви не впевнені, скільки часу була відкрита пляшка з олією, краще замінити її.

Їжа з морозильної камери

Морозилка – це чудовий спосіб довго зберігати продукти. А також це чудовий спосіб забути про те, що ви купили якусь їжу, на кілька років. І, на жаль, в морозилці речі зберігаються не вічно. Тож перевірте терміни придатності усіх продуктів, що зберігаєте в морозилці та викиньте усе, що вже зіпсувалося.