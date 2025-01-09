Ці речі потрібно викинути з морозильної камери прямо зараз: вони тільки займають місце

Можливо, ви регулярно проводите прибирання в себе на кухні, проте точно є одне місце, де ви не прибираєте досить часто – і це морозильна камера.

Регулярна перевірка та очищення морозильної камери – це надзвичайно важливий крок до підтримки порядку у просторі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І якщо ви не знаєте, з чого почати, варто передусім прибрати ці 5 речей!

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Таємничі предмети

В кожній морозилці десь біля стінки знайдеться кілька пакетів, вміст яких визначити вже просто не можливо. І якщо він не позначений, або ж вже лежить там дуже довго, найкраще буде відпустити його.

Загалом ж варто використовувати заморожені страви та залишки протягом трьох місяців. А ось сире м'ясо та овочі залишаються придатними до вживання протягом 6 – 12 місяців, якщо їх правильно зберігати.

Протерміновані продукти

Звісно, викидання протермінованої їжі з холодильника може здатися очевидним, проте у вашій морозильній камері таких продуктів точно більше, ніж ви думаєте.

Для того ж, щоб викидати доводилося якнайменше, намагайтеся складати продукти так, аби найстаріші лежали попереду – тоді ви використаєте їх першими, і вони не встигнуть зіпсуватися.



Зіпсовані продукти потрібно викинути / Фото Pexels

Майже пуста коробка з морозивом

Якщо ви приберегли останню порцію морозива, краще насолодитися ним якомога швидше. Перевірте, чи у морозильній камері немає забутого ще з літа фруктового льоду та старих упаковок морозива.

Форми для льоду та контейнери

Форми для льоду – це чудова річ, яка може знадобитися будь-якої миті, проте вони також займають надзвичайно багато простору у морозилці. Окрім того, варто перевірити і старі контейнери для їжі, які могли заховатися на найнижчих полицях.

Щойно ви приберете їх, будете здивовані тим, скільки вільного місця з'явилося у морозильній камері!

Гуртові покупки

Пам'ятайте, що прибрати безлад – це не завжди означає викинути щось. Тож якщо у вас дуже багато одного продукту у морозильній камері, це може означати, що варто почати використовувати його по-іншому, аби не допустити псування.