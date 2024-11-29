Ці 5 невеликих речей роблять ваш інтер'єр застарілим: змініть їх вже зараз

Ви можете не звертати уваги на деякі аспекти свого дому, але ваші гості точно їх помічають. І якщо ви хочете, щоб ваша оселя виглядала сучасною, тоді потрібно оновити деякі деталі.

Люди люблять перебудовувати і ремонтувати свої оселі, адже є щось захоплююче у тому, щоб оновити кімнати у домі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Lifehacker.

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Кольори фарби

Якщо кілька років тому ви підхопили тренд на сірий колір стін, то зараз, можливо, настав час оновити приміщення. Навіть якщо фарба ще не потріскалася і виглядає новою, дизайнери запевняють, що колір вже давно застарів. Для того, щоб уникнути таких проблем у майбутньому, ви можете обрати вічний колір, який не вийде з трендів.

Дверні ручки

Можливо, ви вже кілька разів робили ремонт у всьому домі, але чи змінювали ви дверні ручки? Якщо вони все ще ті самі, що й двадцять років тому, можливо, варто звернути увагу на цей момент.

Звичайна заміна ручок може сильно вплинути на вигляд вашого будинку.



Дверні ручки потрібно замінювати / Фото Pexels

Світильники

Дуже часто люди роблять помилку, коли завершують ремонт дому, не зваживши на те, як виглядають світильники. Освітлювальні прилади мають не просто працювати, вони також мають показувати ваше бачення дизайну вдома.

Термостати

Зазвичай на них не звертають уваги, бо це звичайні функціональні речі, але потрібно зважати не тільки на функції речі, але й на те, як термостат впишеться у ваше приміщення.

Кришки розеток та вимикачів

Ці речі мають невеликий, але відчутний вплив на дизайн вашого дому. Ви постійно взаємодієте з цими покриттями, тож навіть якщо не усвідомлюєте їхньої естетичної привабливості чи її відсутності, ви точно це відчуваєте.