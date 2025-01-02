Тільки не викидайте: ось що робити з опалими голками з ялинки

Якщо ви ставили на зимові свята справжню ялинку, тоді невдовзі після їх закінчення доведеться зіштовхнутися з неприємною проблемою: голки починають опадати і засмічувати дім. Та викидати їх не варто.

Якщо ви вже назбирали повне відро ялинкових чи соснових голок, не поспішайте виносити його на смітник, повідомляє 24 Канал. Насправді вони можуть бути цінною сировиною для багатьох домашніх проєктів.

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Використання в їжі

Можливо, ви про таке й не чули, але існує чимало рецептів, у яких можна використати хвойні голки: наприклад, під час запікання м'яса та риби, у копчених мідіях та інших стравах. Саме голки можуть надати неповторного смаку та пікантності вашим звичним стравам. І якщо ви любите солодке, тоді ви можете використати хвою як ароматизатор для цукру.

Ароматизатор

Виготовлення попурі з хвої вдома – це найкраще застосування для опалих гілок, яке тільки можна придумати. Так ви можете зберегти дивовижний запах своєї ялинки надовго.

Змішати хвою можна з різноманітними спеціями та травами:

гвоздика;

паличка кориці;

апельсинова шкірка;

лимонна цедра.

Мило

Якщо ви думаєте, за яке гобі взятися у новому році, варто спробувати виготовлення мила. І якщо у вас є достатньо часу, бажання та терпіння, ви можете виготовити неймовірно запашне мило із ялинкових голок. Воно ідеально підійде і для домашнього використання, і може стати подарунком комусь з близьких.



Можна зробити мило з голок / Фото Pexels

Мульча

Для садівників та городників голки сосни та ялинки – це надзвичайно цінний ресурс, тож є сенс їх зберегти, особливо, якщо їх нападало чимало. Окрім того, їх можна додати й до компостної ями.

Розпалювання вогню

Що може бути приємнішим взимку, ніж розпалений камін? Звісно ж, якщо він пахне сосновим лісом! Все, що потрібно зробити – це зв'язати жменю сухих голок ниткою та використовувати їх, аби доповнити свої звичайні дрова.