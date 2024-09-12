Герань буде цвісти цілий рік: всього 5 порад допоможуть її виростити

Герань – це справжня класика будь-якого саду, адже нею можна заповнити прогалини у рослинах та створити приголомшливі композиції. Та для того, щоб герань постійно цвіла, потрібно постаратися.

Якщо ви хочете собі в сад чи на підвіконня рослину, яка поєднує у собі приємне листя та красиві квіти, а також може рости практично у будь-якому ґрунті – варто посадити герань. Вона може цвісти майже цілий рік, якщо ви будете доглядати за нею правильно.

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Переконайтеся, що сонця достатньо

Для того, щоб герань дала вам найкраще цвітіння, їй потрібно досить багато сонячного світла – приблизно 4 – 6 годин на день протягом всього літа й потім. Також зважайте на те, що рослини, які ростуть і у відкритому ґрунті, і у горщиках, будуть цвісти набагато краще, якщо ви не дозволятимете землі пересихати.

Обріжте герань, щоб вона зацвіла

Витривала герань може отримати тільки користь від регулярного обрізання зайвих пагонів. Після того, як вона вперше зацвітає навесні, ви можете обрізати рослину на третину для того, щоб видалити зайві квіти з неї.

Легка обрізка дозволяє видалити довгі стебла, які мають мало листя та квітів. А свіже листя, що з'явиться потім, буде міцнішим, здоровішим та зможе витримати розвиток нових бутонів.



Герань потрібно обрізати / Фото Pexels

Ґрунт потрібно якісно дренувати

Якщо ваша герань не цвіте дуже добре, це може бути через землю. Герань, як і більшість інших багаторічних рослин, добре росте саме у дренованому ґрунті. І якщо він буде заболочений та мокрий, вона може не зацвісти взагалі.

Для того, щоб покращити дренаж, ви можете внести в землю органічний матеріал, або ж щорічно проводити мульчування перепрілим компостом чи листям, або ж іншими органічними речовинами.

Використайте добриво

Зазвичай герань – це та рослина, яка не потребує додаткового підживлення. Та якщо вона росте дуже погано, ви все ж можете застосувати комплексне добриво для квітів раз на рік. Та уникайте підживлень, які містять багато азоту, а натомість використовуйте розчинні добрива, аби уникнути опіків рослини.

Розділяйте старі рослини

Ще одна причина, з якої герань не цвіте – це те, що рослина дуже стара, і її вже потрібно розділити. Найкращим виходом буде дійсно розсадити герань на два нові місця. І вам навіть не потрібно бути досвідченим садівником, аби впоратися з цим легким завданням.