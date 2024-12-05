Грошове дерево зацвіте за лічені дні: потрібне підживлення з відходів

Грошове дерево можна знайти практично у кожному домі – скоріш за все, через те, що його дуже легко вирощувати, а також через символізм, пов'язаний з рослиною.

Чимало людей, які вирощують вдома грошове дерево протягом років, навіть гадки не мають, що рослина може цвісти, повідомляє 24 Канал. А для того, щоб побачити це незвичне явище, потрібно зовсім небагато – одне підживлення з кухонних відходів.

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Як змусити зацвісти грошове дерево?

Для того, щоб товстянка потішила вас своїми незвичними білими квітами, потрібно подбати про її правильне підживлення. А приготувати його можна з речей, які знайдуться на кожній кухні.

Перш за все, рослина потребує калію для росту та протидії хворобам. А ось для міцної кореневої системи та випускання нових пагонів знадобиться фосфор. Також у невеликих кількостях корисним для грошового дерева буде й азот.

Втім, не можна забувати, що через надлишок азоту рослина може й загинути, тож до його кількості потрібно ставитися з обережністю. Для того, щоб грошове дерево цвіло, його потрібно щорічно підгодовувати сумішшю з цукру, попелу та яєчної шкаралупи.

Шкаралупа містить кальцій, попіл – це джерело корисних мінералів, фосфору, калію, азоту та кальцію. А ось в цукрі міститься глюкоза, яка дає рослинам енергію і може спровокувати ріст нових пагонів.

Ось що потрібно для приготування добрива:

1 столова ложка меленої шкаралупи;

1 столова ложка деревного попелу;

1 чайна ложка цукру.

Всі інгредієнти потрібно перемішати та розсипати по поверхні ґрунту. Після цього землю потрібно трохи розпушити. Проведіть таку підгодівлю 2 – 3 рази, і тоді грошове дерево точно порадує вас своїм цвітінням.



Грошове дерево потребує підживлення / Фото Pexels

Що означає цвітіння грошового дерева?

В плані цвітіння грошове дерево – це дуже вибаглива рослина, і покаже вона квіти тільки за умов правильного догляду. Та якщо товстянка все ж розцвіла, тоді це означає серйозний та великий дохід. Втім, ця прикмета збудеться тільки у випадку, якщо ви самі виростили грошове дерево з маленького відростка.

Якщо ви хочете отримати від рослини максимальну користь та збільшити власні прибутки, її потрібно також правильно розташувати у своєму домі. Експерти із феншую радять обрати південно-східну сторону будинку – вона відповідає за грошовий прибуток.