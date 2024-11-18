Орхідеї цвістимуть по пів року: ось основний секрет догляду

Орхідеї – це ті рослини, які вдома зазвичай тримають для пишного та яскравого цвітіння. Тож спостерігати, як рослина вже місяцями не може викинути квіти, може бути великим розчаруванням.

Чимало людей остерігаються вирощувати орхідеї через те, що вони начебто дуже складні у догляді, повідомляє 24 Канал. І вони дійсно потребують деякого особливого ставлення, але змусити орхідею зацвісти зуміє навіть новачок, якщо знатиме кілька секретів догляду.

Цікаво Затхлий запах з пральної машини щезне назавжди: допоможе копійчаний засіб

Ідеальні умови для орхідеї

Для того, щоб ваша орхідея порадувала вас цвітінням, вам потрібно переконатися, що вночі температура в кімнаті тримається на позначці 15 – 18 градусів, але вдень може сягати і до 28. Ніколи не можна виставляти орхідею під прямі сонячні промені, але без розсіяного світла вона також не зацвіте.

Тримайте свою рослину якомога далі від протягів, опалення та кондиціонерів. В період активності потрібно підживлювати орхідею кожні 2 – 3 тижні.



Орхідеї потребують підживлення і поливу / Фото Pexels

Зволоження коріння

Якщо ви хочете побачити не просто швидке, але й довге цвітіння, тоді потрібно знати, як правильно зволожити коріння орхідеї, аби вона могла ефективно рости та мала сили на цвітіння. Орхідея має отримувати приблизно 100 – 150 мілілітрів води на тиждень.

Ніколи не переливайте рослину, адже від цього вона може тільки постраждати.

Пересадка орхідеї

Якщо ви тільки принесли орхідею з квіткового магазину, не поспішайте відразу ж її пересаджувати та шукати для рослини постійне місце. Спершу вона має звикнути до нових умов. Залиште її у старому горщику та дайте постояти у місці, де небагато сонця, немає протягів та спеки. Поливати її спершу також не потрібно.

Через 5 – 7 днів потрібно буде провести пересадку. Чому це роблять? Зазвичай у куплених квітах в коренях для заощадження вологи знаходиться мох, шматочки поролону тощо, і все це краще видалити, аби корені не псувалося.

Для орхідей потрібно обов’язково використовувати прозорі горщики та спеціальний субстрат.