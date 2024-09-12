5 простих способів запобігти появі смердючих рушників: про них знають одиниці

Дуже часто навіть чисті рушники пахнуть затхло і неприємно – а це зовсім не той результат, що хочеться отримати, коли ви виймаєте речі з пральної машини. На щастя, уникнути проблеми можна досить легко.

Коли мовиться про домашній комфорт, то на думку точно спадають м'які і пухнасті рушники. Але коли вони пахнуть сирістю і цвіллю – це вже зовсім не про затишок, і такі речі зовсім не хочеться тримати у своїй ванній. На щастя, кілька способів допоможуть вам позбутися цієї проблеми.

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Вішайте їх правильно

Звісно, це може здатися очевидною порадою, але дуже багато людей нехтують цим елементарним правилом, і саме це призводить до появи неприємного запаху на тканині.

Якщо ви будете розвішувати рушники після використання, вони швидко та повністю висихатимуть, і це буде стримувати ріст бактерій. Звісно ж, не варто згортати рушники в трубку, залишати їх на підлозі чи просто кидати десь. Натомість розстеліть їх в один шар та повішайте так, щоб повітря вентилювалося всередині та зовні.

Провітрюйте приміщення

Бактерії будуть рости набагато швидше, якщо ваші рушники будуть довго сохнути. Тож ключовим аспектом висихання рушників є хороше провітрювання приміщення. Так ви не тільки допоможете рушникам висохнути, але й виведете назовні залишки вологи, а це запобігає розвитку цвілі у ванній загалом.



Ванну потрібно провітрювати / Фото Pexels

Не зловживайте мийним засобом

Чистити ванну кімнату та прати рушники – це чудово, але тут важливо не перестаратися. Деякі люди переконані: що більше ви дасте мила у прання, то чистішим стане одяг. Втім, це працює не зовсім так.

Якщо мийного засобу буде надто багато, тоді він може прилипати до тканини, залишаючи залишки у волокнах. І потім цей залишок діятиме як бар'єр і заважатиме речам сохнути як слід.

Не використовуйте надто багато ополіскувача

Тут – та сама історія. Попри те, що кондиціонер добре підходить для того, щоб зробити одяг м'яким, ви точно не хочете додати його надто багато під час прання рушників. Саме кондиціонер найбільше перешкоджає відводу вологи, і ваші рушники будуть погано сохнути.

Регулярно періть рушники

Зараз буде неприємна правда: більшість людей перуть свої рушники не так часто, як це справді потрібно. Рушники з ванної потрібно прати після кожних 3 – 4 використань, а ось рушники для тренувань потрібно прати взагалі після кожного використання.

Тож якщо ви будете прати їх з правильною частотою, тоді з неприємним запахом не доведеться мати справу взагалі.