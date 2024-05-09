Тюльпани стоятимуть у вазі два тижні: простий трюк, щоб вони не опускали голови

Тюльпани – це чудові весняні квіти, які дуже часто дарують або купляють у букетах. І для того, щоб вони стояли достатньо довго, потрібно додати у вазу кілька інгредієнтів.

Букет квітів у вазі може додати яскравий штрих до вашого декору або зробити кімнату зеленішою чи елегантнішою. Та якщо ви хочете, щоб він не зів'янув всього за кілька днів, потрібно знати, як доглядати за зрізаними квітами.

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Як правильно доглядати за тюльпанами у вазі

Як правило, свіжозрізані тюльпани зберігають свою красу всього на 5 – 10 днів – і тільки за належного догляду. Та для того, щоб забезпечити їм трохи довше життя, вам потрібно знати, як ставитися до рослин, у яку воду їх ставити та що до неї потрібно додати.

Перш за все, потрібно бути уважними ще на етапі вибору букета у магазині – якщо ви хочете, щоб вони досить довго радували вас своїм цвітінням, вам потрібно переконатися, що ви купили тюльпани з закритими бутонами.

Після цього зірвіть нижнє листя – і хоч у вас може виникнути спокуса залишити його, це все ж потрібно зробити. Інакше вони загинуть досить швидко, а потім на листі почнуть накопичуватися бактерії, і це призведе до загибелі тюльпанів.



Тюльпани у букеті потребують догляду / Фото Pexels

Після цього візьміть зубочистку і ткніть нею у стебло трохи нижче квітки. Так повітря зможе виходити зі стебла, коли воно п'є воду, і ви уникнете провисання бутонів.

Після цього візьміть ніж та підріжте стебла під кутом 45 градусів. Флористи попереджають, що використання ножиць – це не найкращий варіант. У воду для тюльпанів потрібно додати чайну ложку цукру та кілька кубиків льоду. Запам'ятайте, що тюльпанам найбільше подобається холодна вода.

Не забувайте про необхідність замінювати воду кожні 2 – 3 дні, і тоді тюльпани точно порадують вас цвітінням протягом двох тижнів.