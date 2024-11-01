Як відростити довге волосся за 0 гривень: неочікувані відповіді

Відростити густе та довге волосся мріє кожна дівчина, однак не всім це вдається. Є думка, що довжина волосся залежить від генетичних даних. Однак на практиці чимало дівчат переконалися в тому, що відростити волосся, зробити його густішим та блискучішим під силу всім.

Блогерка ділиться зі своїми підписниками цікавими лайфхаками, які перевірила на собі та справді знає, як відростити пишну шевелюру, передає 24 Канал з посиланням на тікток AnnVolcho

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Нещодавно дівчина записала відеоролик, в якому розповіла, як без дорогих засобів можна відростити волосся безкоштовно.

Що робити для того, щоб волосся швидше росло

Масаж голови

Блогерка рекомендує робити масаж голови кожного дня по 5 хвилин. Науково доведено, що регулярний масаж шкіри голови позитивно впливає на кровообіг та стимулює ріст нового волосся.

Заплітання волосся на ніч

За словами блогерки, на початкових етапах відрощування волосся дівчина заплітала косу на ніч. Виявляється, розпущене волосся дуже пошкоджується вночі від подушки.

Лагідне розчісування волосся

Не можна агресивно ставитися до свого волосся, розчісуючи його зверху до низу, коли воно заплутане, а потрібно починати з кінчиків.

Миття лише шкіри голови

Помилково більшість дівчат наносять шампунь на всю довжину волосся, замість того, щоб очищувати лише шкіру голови. Миття всього волосся призводить до сухості та ламкості, тому йому достатньо буде лише піни, яка стікатиме зверху голови.

Як відростити довге волосся: дивіться відео

За словами блогерки, всі ці поради коштують 0 гривень, тобто є безкоштовними. Вони є основними, початковими етапами на шляху до відрощування волосся, тож на них обов’язково треба звернути увагу.