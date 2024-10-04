Як відростити густе волосся: у шампунь треба додати один пахучий інгредієнт

Кожна дівчина хоче відростити густе та довге волосся, але щоб цього досягнути треба прикласти трішки зусиль. Здоровий раціон, багатий вітамінами має впливати на ріст волосся, але пришвидшити процес можна завдяки цікавому лайфхаку.

Виявляється, що всього лише чайна ложка кави здатна вплинути на ріст волосся, пише Mirror.

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Мелена кава допомагає відростити волосся

Науковиця Джанін Боурінг розповіла, що кофеїн допомагає відростити густину волосся. Під час миття волосся додайте до шампуню чайну ложку меленої кави та вимийте волосся й ретельно все змийте.

Однак варто звернути увагу на те, що така процедура може зробити волосся темнішим, тому такий метод краще використовувати жінкам шатенкам чи брюнеткам, а от блондинкам він не підійде. Мелену каву не треба засипати у шампунь. Цілком достатньо буде нанести шампунь на руку і туди ж всипати кави.

Як відростити волосся: дивіться відео

Пам’ятайте, що волосся треба мити двічі, тому після першої маніпуляції з кавою, другий раз можете мити волосся чистим шампунем без додавання "чарівного інгрієнта".

Наносячи шампунь перший раз, ми змиваємо секрет сальних залоз, бруд і засоби для укладання волосся, а другий раз ми доочищаємо шкіру голови, тому цей момент не можна упускати.

Макіяж, укладка, новий аутфіт... А може краще кава? Адже ніщо не подарує такого заряду бадьорості, як улюблений напій. А щоб бути впевненою, що ранкова чашка кави впорається з поставленими цілями, обирай Gemini Espresso – український бренд кави для твоїх перемог.

Також не забувайте про черговість нанесення маски та кондиціонера. Після миття волосся шампунем спочатку наноситься маска, а вже після неї кондиціонер. Ці засоби важливо не плутати, оскільки маска здатна проникнути в структуру волосся, коли лусочки ще відкриті, а кондиціонер вже їх закриває.