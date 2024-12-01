Ніколи не викидайте втулки з-під туалетного паперу: 5 способів їх використання

Після використання туалетного паперу у вас можуть залишатися картонні втулки, які більшість людей відправляють прямо у смітник. Втім, їх можна використати з набагато більшою користю.

Дуже часто туалетним папером запасаються на місяці, як не на роки наперед, повідомляє 24 Канал. Але використовувати можна не тільки папір, але й картон всередині рулону – ось тільки до цього потрібно підійти з креативом.

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Місткість для розсади

Якщо ви почнете збирати туалетні втулки на початку грудня, то до кінця зими матимете якраз достатньо, щоб висадити розсади на цілий город. Вам просто потрібно помістити розсаду разом із валиком у землю та полити саджанець водою. Про втулку перейматися не варто – з часом вона згниє у землі сама.

Органайзер для взуття

Звісно, для цього потрібно використовувати втулки не зі звичайних рулонів туалетного паперу, а з великих паперових рушників. Вам просто потрібно склеїти їх між собою у подобу полиці чи бджолиних стільників, і тоді кожен отвір буде ідеально підходити для того, аби помістити туди черевик.

Упакування для проводів

Розкидані по усій квартирі проводи можуть стати справжньою проблемою, особливо тоді, коли не виходить їх скласти як слід. Але втулки з туалетного паперу можуть стати справжнім порятунком, адже їх можна використовувати як органайзери для проводів.

Освіжувач повітря

Для цього найпростішого способу застосування втулки вам не потрібно навіть чекати, поки туалетний папір закінчиться. Просто збризніть кілька разів внутрішню сторону втулки освіжувачем повітря чи духами і повішайте рулон на звичне місце.



Втулками можна освіжити повітря / Фото Pexels

Папір чудово вбирає усі запахи та рідини, і ароматизатор, нанесений на втулку, буде пахнути набагато довше, ніж якщо ви просто розвієте засіб у повітрі.

Органайзер для олівців та ручок

Так, ви можете таки виготовити унікальний та креативний органайзер, завдяки якому ваші канцелярські прилади більше ніколи не будуть губитися. Декорувати такі органайзери можна як завгодно.