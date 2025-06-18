Щоб не втратити здоров'я чи красу: як правильно віддавати свої речі і що треба говорити

Кожен з нас час від часу віддає свої речі: дарує, продає, передає на благодійність чи просто позичає. Та чи замислювалися ви, що з цим пов'язано чимало народних прикмет?

Згідно з українськими повір'ями, важливо не тільки кому віддаєш річ, а й що саме говориш у цей момент. Як це правильно зробити – розкаже 24 Канал.

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Чому важливо правильно попрощатися з речами

З давніх-давен люди вірили, що речі вбирають енергію свого власника. Одяг, прикраси, предмети побуту – все це, кажуть прикмети, може нести як позитив, так і негатив. Тому при передачі речей слід дотримуватись певних усталених фраз, аби не віддати разом з річчю своє щастя, здоров'я, красу чи енергію.

Що слід казати, коли віддаєте речі

"Нехай ця річ служить тобі на радість!" – найбільш поширена фраза, яка, згідно з прикметами, "перепрограмовує" річ на нового власника й не дозволяє йому прийняти чужу карму.

"Від серця – з добром!" – така фраза свідчить про чисті наміри та знімає можливий негатив.

"Хай буде в користь!" – коротко й символічно передає побажання добра.

Цікаво! Священник Православної церкви України Олексій Філюк наголошує, що християнам дозволяється віддавати свій одяг іншим, не боячись втратити енергію, оскільки це благодійна справа.

Якщо віддаєте річ, яка довго була у вашому вжитку, або щось дуже особисте (наприклад, одяг, взуття, постіль), народ радить сказати:

"Своє – залишаю собі, а річ – віддаю тобі".

Це допомагає символічно "розірвати зв'язок" із предметом.



Що треба говорити, віддаючи свої речі / Фото Unsplash

А якщо річ даруєте

У випадку дарування особливо важливо вкладати добрі наміри та побажання. Добра енергетика подарунка посилюється словами:

"Дарую від щирого серця",

"Хай приносить тобі щастя",

"Хай слугує довго й на благо".

Народна мудрість вчить нас, що навіть у простих речах є сила слова і наміру. І хоча прикмети – це не наука, багато хто досі вірить, що правильне прощання з річчю може вплинути на долю. Тож наступного разу, віддаючи щось – не забудьте сказати добре слово!