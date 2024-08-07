Маршрут Львовом: 5 місць, які варто відвідати всім

Львів – велике українське місто, в якому є багато культурно-історичних пам’яток. Кожних вихідних Львів приваблює туристів, тож якщо ви плануєте незабаром відвідати місто, пропонуємо 5 цікавих місць, які треба побачити.

Місто Лева незалежно від сезону вражає старовинними вуличками та цікавими локаціями, пишуть Поради 24. Львів може кожного вразити красивими місцями, в яких можна насолодитися неймовірною атмосферою.

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Кожен турист вже точно знає топові місця, в які завжди навідується. Та окрім площі Ринок та історичного центру міста, радимо звернути увагу на ще кілька локацій, які вам точно сподобаються. У добірці розповідаємо про визначні будівлі міста, які є мастхевом для відвідування.

Гарнізонний храм Петра і Павла

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла, також відомий як Єзуїтський костел, є одним з найвідоміших та найбільших храмів Львова. Щоб краще його роздивитися, радимо піднятися в заклад "Другий поверх", балкон якого виходить на храм або ж піднятися на терасу у "Вернісажі", який розташований теж неподалік костелу.

Особливість храму в тому, що він внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Храм збудували єзуїти у 1630-х роках. Зайшовши всередину, ви побачите неймовірні архітектурні деталі – витончені склепіння, численні фрески та барокові вівтарі. А ще у храмі встановлено орган, який використовується під час богослужінь і концертів класичної музики.

Домініканський собор

Купол Домініканського собору височіє на панорамі Львова та помітно впадає в око. Його висота становить 40 метрів, тож його помітно з багатьох висоток міста. Кожному туристу варто зайти в середину, щоб на власні очі побачити барокові вівтарі, різьблення, фрески, статуї та декоративні елементи.

Палац Потоцьких

Палац Потоцьких у Львові – це одна з найвідоміших і найвеличніших архітектурних пам'яток міста. Сьогодні палац Потоцьких є частиною Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького. Тут знаходиться постійна експозиція європейського мистецтва XIV-XVIII століть, де представлені роботи видатних майстрів.

У палаці Потоцьких ви зможете зануритися в атмосферу аристократичного життя XIX століття, оцінити розкішну архітектуру та дізнатися більше про історію та культуру Львова.

Костел Ольги та Єлизавети

Цей костел бачать всі, хто спускається вниз Городоцькою до центру із залізничного вокзалу. Храм має три високі вежі, центральна з яких досягає висоти 88 метрів. Вони є одними з найвищих веж у Львові! Завітавши всередину, у вас буде унікальна можливість побачити Львів з висоти пташиного польоту.

Вірменський кафедральний собор

Рекомендуємо прогулятися Вірменським кварталом вранці, без натовпу туристів. Зайдіть всередину собору, який є одним із найстаріших храмів міста. Усередині собор прикрашений унікальними фресками та іконами, багато з яких створені вірменськими митцями.