Зробіть ці 5 речей для своєї кар'єри влітку: потім ви про це не пожалкуєте

Літо вже давно перетнуло екватор, та ще не зовсім близьке до завершення, а це значить, що ви ще маєте усі шанси використати його сповна. І саме час згадати про речі, які допоможуть вам розвивати свою кар'єру.

Зазвичай вважається, що літо – це час зовсім не для роботи, а для відпочинку. Та все ж є речі, які точно не варто відкладати на кращі часи, тож переконайтеся, що ви не змарнували усю теплу пору та зробити усе для того, щоб покращити свою роботу в майбутньому.

Цікаво Ніколи не використовуйте цю каструлю для варення: вона є у всіх

Відпочиньте

Якісний відпочинок – це необхідність для збереження здоров'я, когнітивних функцій та продуктивності. Окрім того, якісний відпочинок впливатиме й на протидію вигоранню та якість вашої роботи.

Підбийте перші підсумки року

Екватор перетнуло не тільки літо, але й 2024 рік. Тож якщо ви мали якісь плани на рік спершу, саме час перевірити, як з ними справи і чи достатньо ви просунулися. Зрозумійте, чи ви отримали ті навички, що потрібні для досягнення мети?

І чи не змінилася ваша мета за ці пів року? Якщо так, то саме час відкоригувати ці плани.

Скоригуйте кар'єрні та особисті цілі

Якщо ваші плани втратили актуальність чи обраний шлях до досягнення мети виявився хибним, тоді ще зовсім не пізно змінити свою думку. Ви цілком можете спробувати щось інше чи додати іншу ціль у свій список.



Особисті цілі дуже важливі / Фото Pexels

Опануйте нові навички

Саме час знайти нові хобі та захоплення, а також знайти кілька нових навичок, які ви би хотіли опанувати. Можливо, це вивчення англійської, чи курси SMM – будь-який скіл стане чудовим плюсом для вашого резюме.

Прочитайте книжку для саморозвитку

Чимало українців регулярно читають книги – аж 70%, і при цьому 35% роблять це щодня чи кілька разів на тиждень. І якщо вас ще немає у цій статистиці, тоді саме час до неї долучитися.