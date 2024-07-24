Ці 5 речей потрібно зробити на кухні перед відпусткою

Коли ви збираєтеся у відпустку, це значить, що протягом деякого часу не буде кому спостерігати за порядком на кухні і в домі загалом. Тож потрібно прибрати усе якомога краще.

Безпосередньо відпустка – це відпочинок, який точно принесе розслаблення та нові сили. Але ось підготовка до неї може бути дещо складною. І між пакуванням речей і дорученнями, які з'являються в останню хвилину, досить просто забути про те, щоб навести порядок в домі.

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Приберіть свій холодильник

Ви точно не хочете після відпочинку повернутися до гнилої чи запліснявілої їжі. Отож, усі ці контейнери з продуктами мають бути порожні й вимиті. І навіть свіжі продукти, на жаль, потрібно або дуже швидко з'їсти, або ж віддати комусь.

Перевірте усі напої та викиньте також усі відкриті пляшки з соком, молоком тощо, адже вони точно не дочекаються на вас з відпочинку.

Перевірте комору

Свіжі продукти, які зазвичай зберігають за межами холодильника, також можуть зіпсуватися навіть за тиждень. Тож залишати буханець хліба чи відкритий пакет з чипсами – це далеко не найкраща ідея, адже ці речі можуть привабити і цвіль, і гризунів, і комах. Тож обов'язково утилізуйте все перед тим, як поїхати.



В коморі не мають залишатися продукти / Фото Pexels

Від'єднайте усі подовжувачі

Коли ви виходите надовго зі свого дому, експерти радять від'єднати більшість приладів з розетки та вийняти усі подовжувачі. Особливо важливо це зробити, якщо у них немає принципу захисту від перенапруги.

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Якщо раптово виникнуть проблеми з електрикою, напруга може знищити будь-які прилади чи, що ще гірше – викликати пожежу.

Вимкніть дрібну побутову техніку

Навіть якщо ви користуєтеся кавоваркою щоразу, коли їдете на відпочинок, її краще відімкнути від розетки. Це допоможе не тільки убезпечити свою квартиру, але й суттєво знизити рахунок за електроенергію.

Викиньте сміття

Нарешті остання, але не за важливістю справа – викинути сміття перед тим, як покинути свій дім. Якщо ви не виконаєте цей важливий пункт, ви точно пожалкуєте про це після повернення.