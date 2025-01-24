Скільки одягу можна класти у пральну машину для ідеальної чистоти: знають одиниці
- Сучасні пральні машини мають різне завантаження від 4 до 12 кг, і важливо враховувати вагу та тип тканини перед пранням.
- Рекомендації: вовна та шовк - до 1/3 барабана, синтетика - до 2/3, махрові вироби - до 1/3, джинс - 40-50%, верхній одяг - 1/3.
Пральні машини – це прилади, які можна знайти у кожному домі, адже вони відчутно спрощують життя. Втім, далеко не всі користуються ними правильно.
Іноді спокуса трохи "утрамбувати" речі у барабані може бути досить великою – особливо, коли не влазять всього кілька футболок та шкарпеток, повідомляє 24 Канал. Та чи можна так робити?
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Скільки речей можна класти у пральну машину?
Сучасні пральні машинки можуть мати різне завантаження – від 4 до 12 кілограмів, залежно від розміру моделі. Як правило, завантаження 4 кілограми характерне для компактних "автоматів", що вміщаються під раковиною.
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Вимірювати вагу одягу, що можна покласти в одне завантаження, потрібно у сухому вигляді. Та зважайте, що в процесі прання одяг насититься водою та стане важчим, а деякі тканини до того ж сильно збільшуються в об'ємі. Тож зважати потрібно не тільки на вагу, але й ще й на вид тканини.
Ось загальні рекомендації:
- Вовна та шовк – не можна завантажувати більше, ніж 1/3 від обсягу барабана, а краще менше – приблизно 25%. Ці матеріали є найбільш делікатними, тож їм потрібний щадний і обережний догляд.
- Синтетика та змішані склади – від половини до 2/3 від максимального завантаження.
- Махрові вироби, пледи та покривала – не більше, ніж третина навантаження. Такі речі набирають вологу та збільшуються в об'ємі та вазі під час прання.
- Джинсова тканина – від 40 до 50% від максимального завантаження.
- Верхній одяг – приблизно 1/3 від завантаження.
Прання потрібно класти у машинку в правильній кількості / Фото Pexels
Та пральні машини нових моделей зараз оснащуються функцією "розумного" завантаження. В цьому випадку не потрібно розраховувати вагу брудної білизни: машина впорається з цим сама та використає відповідну кількість води та режим з урахуванням текстилю.
Так ви уникнете прикрих помилок, а двигун не буде перезавантаженим.