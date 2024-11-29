Календар справ до Нового року: 31 завдання, яке варто зробити у грудні

Грудень є чи не найметушливішим місяцем в році, коли нам потрібно закрити всі справи, вирішити питання, підбити підсумки та скласти плани на рік. Та разом з цим хочеться знайти час на відпочинок, щоб зустріти Новий рік в гарному настрої.

Для того, щоб 31 грудня зустрічати 2025 рік без тривоги, що ви щось не встигнули чи недоробили, радимо скористатися списком справ, який допоможе структурувати важливі справи та відпочинок, пише 24 Канал.

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Заняття на кожен день дозволить вам трохи переключитися від рутинних справ й відволіктися на якесь миле заняття. Окрім того, в плані є й справді важливі справи, тож до кінця року завдяки ним ви зможете закрити всі свої потреби.

1 грудня – складіть список подарунків для рідних та друзів. Все структуруйте та вирушайте в магазин за їхніми пошуками. Це можуть бути сюрпризи на Миколая, Різдво чи Новий рік.

2 грудня – не чекайте Нового року, щоб привести себе у форму та стабільно почати займатися спортом. Фізичне навантаження покращує самопочуття й настрій, тому приділяйте активностям мінімум 20 хвилин щодня кожного дня й вже до кінця місяця побачите результат.

3 грудня – сплануйте собі 2025 рік. Не варто очікувати кінця року, бо як показує практика, в цей період ми сильно заклопотані іншими справами, тому краще заздалегідь все заплануйте, щоб не писати справи на наступний рік у поспіху.

4 грудня – у цей день можете прикрасити дім гірляндами й поставити ялинку. Усілякий святковий декор додасть магії й ще більшого очікування свята.

5 грудня – наведіть порядок вдома: викиньте всі старі речі, одяг та будь-що інше, чим ви не користуєтеся. Також видаліть з телефона та ноутбука все зайве. Цей день приділіть очищенню свого простору.

6 грудня – спечіть сьогодні печиво чи кекси. За бажанням, можете зробити різдвяний пряниковий будинок й святково прикрасити його.

7 грудня – відправтеся в цей день на відпочинок. Незалежно від того, яка погода за вікном – беріть рідний та їдьте в Карпати, щоб трохи перезавантажитися.

8 грудня – зробіть святкову фотосесію. Напередодні Нового року багато студій прикрашають ялинками, тож вам залишається лише обрати для себе святковий образ.



Влаштуйте фотосесію у грудні / Фото Pexels

9 грудня – сьогодні приділіть день духовності. Зробіть медитацію, виділіть час на роздуми про своє життя, відпустіть старі образи та помиріться з людьми, з якими давно не спілкуєтеся.

10 грудня – запросіть додому в гості подруг на какао та перегляд новорічного фільму.

11 грудня – спробуйте в цей день відмовитися від шкідливої звички. Спочатку буде важко, однак знайте, що ви набагато сильніші за спокуси.

12 грудня – сходіть з друзями в цей день на концерт чи різдвяну виставу. Культурна програма подарує вам багато вражень та емоцій.

13 грудня – придбайте для себе книгу на різдвяну тематику й зануртеся в читання. В інтернеті ви зможете віднайти для себе чимало цікавих варіантів на вибір.

14 грудня – зробіть святковий манікюр та встигніть записатися на інші beauty-процедури до Нового року.

15 грудня – влаштуйте для себе шопінг та придбайте речі на зимову пору або ж вбрання для святкування Різдва чи Нового року.

16 грудня – слухайте увесь день плейлист на новорічну чи різдвяну тематику. Це додасть вам гарного настрою.

17 грудня – приготуйте вдома ароматний глінтвейн чи зберіться з рідними на прогулянку вечірнім містом.

18 грудня – сьогодні влаштуйте для себе день зимових розваг й навідайтеся на ковзанку.

19 грудня – зробіть в цей день добру справу. Заплатіть продукти за бабусю чи дідуся в магазині, чи задонатьте гроші на потреби військових.

20 грудня – складіть меню на Новий рік та починайте купувати продукти, щоб не робити все в поспіху в останній день.



Складіть новорічне меню / Фото Pexels

21 грудня – влаштуйте святковий вечір, запаліть свічки та вразьте кохану людину вечерею.

22 грудня – відвідайте в цей день різдвяний ярмарок та скуштуйте традиційний зимовий трдельник чи яблука в карамелі.

23 грудня – зустріньтеся з рідними та близькими, з якими давно планували зустріч.

24 грудня – зробіть собі в цей день подарунок, про який завжди мріяли, але ніяк не наважувалися його придбати.

25 грудня – придбайте для себе різдвяну піжаму й тапки, щоб додати у свою рутину ще більше святкового настрою.



Придбайте для себе святкову піжаму / Фото Pexels

26 грудня – побудьте хоча б на один день дитиною й зліпіть сніговика чи пограйте з рідними у сніжки.

27 грудня – відвідайте в цей день цікавий майстер клас із виготовлення новорічних вінків чи створення свічок.

28 грудня – зробіть сьогодні сюрприз рідній людині й подаруйте подарунок, на який вона не очікувала.

29 грудня – влаштуйте для себе день відпочинку й увесь день дивіться фільми, серіали й читайте книги.

30 грудня – проведіть цей день із собою та своїми думками на одинці. В тиші й спокої проаналізуйте все, що з вами сталося за рік та подумайте, чи ви пройшли всі уроки.

31 грудня – підбийте підсумки року й не забудьте забадати головне бажання на 2025 рік.