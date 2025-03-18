Чи треба вимикати фен з розетки: несподівана відповідь

Фен – це дуже зручний прилад, який може суттєво спростити життя. І для того, щоб не діставати його щоразу заново, чимало людей тримають його під'єднаним до розетки весь час.

Якщо ви постійно залишаєте свої прилади ввімкненими в розетку, ви можете суттєво переплачувати за електроенергію та навіть не підозрювати про це, повідомляє 24 Канал.

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Чи потрібно вимикати фен з розетки?

Існує чимало побутової техніки, яку не потрібно вимикати ані на ніч, ані просто в час, коли ви нею не користуєтеся, адже вона постійно виконує якусь важливу функцію. Наприклад, не варто вимикати з розетки холодильник, морозильну камеру тощо. Окрім того, раніше ми розповідали, чому не варто відключати на ніч роутер.

Втім, фен не належить до цієї категорії техніки. І, виявляється, більшість побутових приладів навіть у режимі очікування, коли ними ніхто не користується, споживають трохи електроенергії. Як наслідок – вам доведеться платити за неї більше.

Окрім того, потрібно зважати також на елемент безпеки. Внаслідок збоїв напруги може виникнути пожежа, або ж прилад просто вийде з ладу і вам доведеться замінити його на новий.



Фен потрібно відключати від розетки / Фото Unsplash

Які ще прилади потрібно вимикати з розетки?

Фен – це далеко не єдиний побутовий прилад, що таємно "їсть" вашу електроенергію. Потрібно звернути і на кілька інших звичних у домі речей, які також варто відключати від розетки частіше.