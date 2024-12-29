Як зробити цукрову пудру вдома: геніальний лайфхак

Напередодні Нового року господині будуть пекти всілякі смаколики, які для краси притрушують зверху цукровою пудрою. Часом так буває, що в найнеобхідніший момент її вдома немає, а в магазин бігти не хочеться. У такому випадку її можна зробити самостійно.

Для прикрашання випічки треба зовсім трішки цукрової пудри, тому її цілком реально зробити в домашніх умовах, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Діани Гологовець.

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Як зробити цукрову пудру в домашніх умовах

Блогерка постійно ділиться корисними лайфхаками, тож цього разу розповіла, як саме треба зробити цукрову пудру. Вам знадобиться ручний блендер, всередину якого треба насипати кілька столових ложок цукру. Зверху закрийте все звичайним. целофановим пакетом.

Отримати готову пудру можна вже за кілька хвилин. У такий спосіб можна перемолоти не лише цукор, але й необхідні вам крупи. Це досить простий та бюджетний лайфхак, який зможе повторити кожен.

Пудра в домашніх умовах: дивіться відео

Якщо ж у вас немає блендера, то цукор-пудру можна зробити за допомогою звичайного молотка. Знадобиться щільна тканина, на яку цукор треба висипати й міцно загорнути так, щоб вийшов мішечок. Тоді молотком почніть стукати по цурку. Від тиску він почне кришитися й перетвориться на пудру. Отриману суміш можна буде просіяти через сито.

Також можна скористатися ступкою і товкачем. Цим методом користувалися ще наші бабусі. У мармурову чи дерев’яну ступку насипте трохи цукру й ретельно розітріть товкачем цукор, поки він не почне налипати на стінки ступки.

Отримати цукрову пудру можна також за допомогою качалки для розкачування тіста. Щоб перетерти цукор у пудру знадобиться обробна дошка, сито та пакет-слайдер. Висипте цукор в пакет, герметично закрийте його та розподіліть цукор по всій поверхні. Покладіть пакет на обробну дошку та розітріть вміст качалкою. Отриману масу потрібно просіяти через сито, щоб позбутися від кристаликів цукру.