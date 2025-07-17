Якщо ви помітили, що ваші фіалки вже протягом досить тривалого часу не цвітуть – це значить, що ви могли припуститися помилок у догляді за ними, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба".

Цікаво Обріжте ці 5 квітів у липні, щоб продовжити їхнє цвітіння

Що робити, щоб фіалки цвіли цілий рік?

Не всі квітникарі про це знають, та якщо створити фіалкам потрібні умови, вони можуть цвісти до 10 місяців на рік. Звісно, досить важко забезпечити постійні та незмінні умови для рослини – і тому влітку у спеку та взимку в мороз цвітіння може припинитися.

Освітленість

Цвітіння фіалок дуже сильно залежить від того, де ви їх поставите – і якщо місце обрати неправильно, тоді й щедрого цвітіння чекати не варто. Помірне освітлення має тривати близько 12 год на день.

Для цього в період короткого дня потрібно підсвічувати горщики люмінесцентними лампами, а ось влітку рослина не має залишатися на прямих сонячних променях. Фіалки не люблять спеку, і якщо потрібно, створіть невеликий затінок, аби світло стало розсіяним.

Температура

Найкраще фіалка росте та цвіте за температури 20 – 24 градуси. Найбільші квіти та найбільш тривале цвітіння – за температури у 20 градусів, яку досить важко забезпечити влітку.



Для фіалок потрібна помірна температура / Фото Pexels

Уникайте розміщення фіалок на протягах – вона цього не любить.

Вологість

Вологість повітря має становити 50% і більше. А ось взимку, коли працюють батареї, забезпечити її буває непросто. Якщо квіти стоять на підвіконні, поставте їх так, щоб розетка листя не виступала, і щоб гаряче повітря не підіймалося прямо до листя.

До слова, раніше ми вже розповідали, що робити з заміокулькасом, аби він швидко випустив нове листя.

Полив

Для цвітіння потрібно забезпечити фіалкам помірний полив. Не варто їх заливати, але й забувати про полив також не можна. Вода має бути м'якою, чистою та добре відстояною, кімнатної температури. Не можна поливати фіалки холодною водою.