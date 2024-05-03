Буде особливим та незвичним: якими квітами прикрасити великодній кошик

Вже 4 травня, у суботу, нас чекає підготовка до одного з найбільших церковних свят у році – Великодня. Господині в цей день прикрашають великодній кошик, тож розповідаємо, як зробити його незвичним та особливим за допомогою квітів.

Великодній кошик заповнюють паскою, крашанками, шинкою, хроном, маслом та ковбасою, пишуть Поради 24. Та поміж тим не варто забувати про його прикрашання. Радимо зробити декор великоднього кошика за допомогою квітів з використанням зелені та стрічок для красивого вигляду.

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Якими квітами прикрасити великодній кошик

Є певні види квітів, які символізують весняне відродження. Не завжди господині прикрашають квіти кошиками. Більшість схиляються лише до барвінку, втім квіти додадуть кошику особливого вигляду.

Нарциси

Ці квіти також асоціюються зі свіжістю та весняними святами. Вони мають приємний аромат та яскраві кольори. Якщо хочете додати кошику ніжності – обирайте нарциси білого кольору, заради яскравості – жовтого. Щоб створити патріотичний кошик, поставте зверху блакитні крашанки, а кошик прикрасіть яскраво-жовтими нарцисами.

Лілії

Вони символізують чистоту та відродження. Лілії мають великі й об’ємні бутони, тому точно зможуть довершити собою ідеальний великодній кошик.



Прикрашайте великодній кошик квітами / Фото Скриня

Фіалки

Ці невеликі, але чарівні квіти можуть додати ніжності та гармонії до композиції кошика. Вони виглядатимуть дуже мило, тож додадуть кошику гарного вигляду.

Бузок

Також радимо звернути вашу увагу на бузок різноманітного відтінку. Кілька гілочок у кошику створять неймовірно гарний вигляд.

Якщо ж хочете створити букет, то можете зібрати одразу кілька квітів та закріпити їх у місці з’єднання ручки до кошика. Найчастіше всі використовують штучний букет, втім для приголомшливого ефекту, можна вплести живі квіти.