Як швидко відбілити постільну білизну: стане як в найдорожчому готелі

Постільна білизна білого кольору з часом втрачає свій вигляд, однак викидати її не треба. Є один чудовий спосіб, який допоможе відбілити річ й зробити її знову білосніжною. Завдяки цьому лайфхаку постіль знову стане як нова.

Постіль в білому кольорі виглядає вдома гарно та дорого, втім підтримувати її в первісному вигляді хоч і складно, проте можливо, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Діани Гологовець. Блогерка поділилася методом, який за одне прання поверне вам білосніжну постільну білизну.

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Постільна біла білизна дуже гарно виглядає, але не зовсім практична, оскільки на ній видніється найменша пляма, а з часом така постіль сіріє чи жовтіє. Щоб позбутися цієї проблеми, не потрібно купувати дорогі засоби для прання чи навіть новий комплект білизни. Є один спосіб, який вмить виправить ситуацію.

Чим відбілити постільну білизну

Блогерка розповіла, що для того, аби повернути вигляд постільній білизні, потрібно її випрати в пральній машинці з додаванням кисневого відбілювача. Його треба засипати в контейнер пральної машини з додаванням рідкого засобу для прання. Температура прання повинна бути мінімум 60 градусів.

Цей простий лайфхак подарує вам білосніжну постільну білизну. Блогерка додала, що після прасування постіль стане як в найдорожчих готелях.

Простий лайфхак з відбілюванням: дивіться відео

Якщо ж хочете спробувати альтернативний метод, тоді можна скористатися копійчаним методом. Метод підходить для будь-якої бавовняної постільної білизни. Вам знадобиться 5 літрів води, 5 столових ложок соди й 2 столові ложки нашатирного спирту. У цьому розчині потрібно замочити постіль на 2 години, а після цього добре прополоскати.