Чим ефективно помити витяжку: буде блищати наче нова

Більшість з нас забувають завжди про миття витяжки. З часом вона стає жирною й липкою. Щоб позбутися від цього, варто скористатися інгредієнтами, які є на кожній кухні.

До Нового року ми всі любимо робити генеральне прибирання вдома, тож у нас є ще час для того, щоб довести кухню до ладу, пише 24 Канал з посиланням на Express. Найбільше засмічуються витяжні вентилятори. Якщо забувати їх чистити, то вони призведуть до поганого запаху й перестануть ефективно фільтрувати випари.

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Чим відмити витяжку на кухні

Найкраще розщеплює жир звичайна харчова сода, яка є лужною речовиною. Окрім того, ефективним є звичайний пральний порошок, які містить речовини, що добре розбивають жир на дрібні частинки, які звичайна ганчірка з водою відмити не може.

Щоб відмити фільтри, спочатку треба зняти фільтри з витяжки. Після цього наповніть раковину гарячою водою. У воду додайте харчову соду й кілька крапель миючого засобу. Все перемішайте рукою до утворення піни.



Витяжку можна відмити дуже просто / Фото Pexels

Фільтри занурте у воду й починайте мити за допомогою губки. Якщо жирні плями одразу не зійдуть, залишіть фільтри у воді на 10 хвилин. Тоді можете вимити фільтри повторно ще за допомогою прального порошку. Щоб жирні плями швидше видалилися, мийте все круговими рухами.

Далі промийте фільтри чистою водою й витріть чистою ганчіркою. Після того, як вони повністю будуть сухими – вставте їх назад у вентилятор.