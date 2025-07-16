Приберіть кам'яний наліт з унітаза за копійки: лайфхак, який ви не знали

Випаровування жорсткої водопровідної води призводить до того, що кальцій та магній у її складі утворюють вапняний наліт, який здатен відкластися в унітазі, раковині, ванній, навколо кранів і труб. Особливо помітними з часом стають жовті плями в унітазі.

Цей кам’яний наліт не лише псує вигляд сантехніки, але й важко відмивається, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Marielle Mari. Якщо під руками немає спеціальних засобів для чищення, тоді варто скористатися копійчаними засобами, які також здатні на відмінно впоратися з проблемою.

Читайте також Навіщо кидати аспірин у пральну машинку: таблетка вирішить поширені проблеми

Як відчистити кам’яний наліт в унітазі?

Потрібно взяти кілька шматочків фольги й зім’яти їх у кульки, вкинути в унітаз, а тоді зверху засипати содою та оцтом. За словами блогерки, увесь кам’яний наліт, який було складно відмити – зійде просто на очах.

До речі, знайти засоби для чистки сантехніки за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет. А з підпискою "Для своїх" доставка – безкоштовна.

Сода здатна розчинити органічні речовини, відлучищити бруд й вивести неприємний запах. Кислота оцту відома тим, що добре розчиняє наліт, особливо осад з твердих солей кальцію і магнію з води.

Коли сода поєднується з оцтом, створюється ефект шипіння, який утворює вуглекислий газ, що допомагає "підірвати" наліт. А от фольга вже працює як механічний скрабер.

Легкий спосіб очищення нальоту в унітазі: дивіться відео

У випадку, якщо вапняний наліт на унітазі дуже стійкий, то варто скористатися наждачним папером. Спочатку обробіть плями будь-яким засобом, залишіть подіяти на певний час, а тоді натріть легенько наждачним папером, щоб не залишилося ніяких подряпин.