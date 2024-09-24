Чим прибрати запах у вуличному туалеті: лайфхаки, які можуть здивувати

У селах на дачі часто можна зустрітися з однією проблемою – поганим запахом з вуличного туалету. Щоб уникнути смороду, треба засипати вигрібну яму. Чим саме – читайте у матеріалі.

Щоб вуличний туалет не смердів, треба скористатися кількома побутовими засобами, пишуть Поради 24. Неприємного запаху з вигрібних ям можна позбутися завдяки спеціальним засобам, які продаються в побутових магазинах. У них міститься азот, який здатен нейтралізувати поганий запах.

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Та якщо ви ще не придбали хімічні розчини, то можна цілком скористатися народними методами.

Сіль

У вигрібну яму треба насипати 2 пачки йодованої солі, яка допоможе нейтралізувати погані запахи. Сіль володіє чудовою здатністю вбивати бактерії, які й призводять до різкого смороду. Цей метод треба повторювати кожен місяць.

Сода

Відомим абсорбентом є сода, яка вважається популярним та доступним засобом у боротьбі з неприємним запахом. Вам знадобиться пів пачки харчової соди, яку треба залити в 10-літрове відро та всипати соди. Все це треба ретельно перемішати та влити розчин у вигрібну яму. Ця процедура є досить помічною та дієвою, тож часто її робити не треба.



Сода допомагає нейтралізувати поганий запах / Фото Pinterest

Скошена трава чи тирса

Усунути поганий запах допоможе скошена трава та бадилля від рослин. Можете засипати траву хоч кожного тижня. Також запобігає розмноженню бактерій зола чи тирса.

Дотримання цих методів допоможе підтримувати чистоту та зменшити неприємні запахи у вуличному туалеті.