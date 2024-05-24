Ці 4 міфи про продуктивність заважають вам розвиватися

Чимало людей перебувають у постійній погоні за продуктивністю, і намагаються використовувати для цього різноманітні техніки та інструменти. Втім, існує кілька поширених міфів, які можуть приносити більше шкоди, ніж користі.

Прагнення бути продуктивними – це нормально і навіть добре, адже допомагає досягнути мети та завершувати розпочаті справи. Водночас потрібно і не забувати про відпочинок, щоб не вигоріти та не виснажити себе.

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Що більше працюєте, то більше встигаєте

Чи затримувалися ви колись на роботі, сподіваючись зробити щось понаднормово? Можливо, це траплялося не раз і не два. І начебто це звучить навіть логічно: що більше часу ви приділяєте якомусь завданню, то краще воно буде виконане.

Втім, це працює не зовсім так. Якщо ви працюватимете понаднормово, то є дуже великі шанси, що ви швидко виснажитеся, і ваша продуктивність та ефективність тільки знизиться.

Робота і концентрація – це все

Наближається чергова зустріч з колегами, а настрою створювати щось масштабне зовсім немає? Є вихід! Розпочни міт з приємного смол-току, жартів та, звісно, чашки смачної кави Gemini . Все це створить креативну атмосферу та допоможе розкрити свій потенціал на повну.

Ніколи не можна забувати про перерви у роботі – нехай навіть маленькі! Чи колись вам доводилося чути про концепцію Pomodoro? Це техніка, коли ви певну кількість часу дуже продуктивно працюєте, а після цього відпочиваєте, і будуєте всю свою роботу навколо таких інтервалів.

Якщо протягом роботи ви відчуваєте себе пригнічено і мляво, робіть протягом дня багато коротких перерв і кілька тривалих.



Потрібно відпочивати між роботою / Фото Pexels

Багатозадачність дорівнює ефективності

В теорії це, знову ж таки, звучить просто та логічно. Якщо ви будете паралельно виконувати кілька завдань, тоді ви більше встигнете. Проте насправді ж наслідки можуть бути зовсім невтішними.

Вам доведеться ділити і свою увагу, і свої думки між двома різними завданнями, і зрештою жодне з них не буде виконане так, як вам би того хотілося.

Щоб встигати, потрібно рано вставати

І тут все зовсім не так просто. Для того, щоб бути максимально ефективними, вам потрібно працювати у ті години, які найкраще підходять саме вам. А ось що насправді заважатиме вашій продуктивності – це спробу змусити себе працювати у невідповідний і незручний для вашого організму час.