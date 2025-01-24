Як часто потрібно прати зимові куртки та пальта: знають не всі

В холодну пору року більшість людей весь сезон носять однаковий верхній одяг. І, звісно, з часом він брудниться та потребує прання. Але як часто його проводити, аби не зіпсувати річ?

Якщо прати зимовий верхній одяг надто рідко, він виглядатиме непрезентабельно: на рукавах та комірі з'являться засмальцьовані плями, почнуть виднітися потертості тощо. Але й надто часте прання може стати згубним для пальта та зіпсувати наповнювач, повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living.

Цікаво Ці прилади тягнуть найбільше світла: вимикайте їх після користування

Як часто потрібно прати зимове пальто?

В холодну пору року дуже важливо мати теплий верхній одяг – і оскільки він зазвичай є інвестицією на багато років, правильне чищення надзвичайно важливе. Та, на щастя, більшість верхнього одягу не потрібно чистити так часто, як той, що прилягає до тіла. Залежно від того, як часто та де ви носите куртку чи пальто, достатньо буде прати його всього раз чи двічі на сезон.

Та є кілька факторів, які можуть вплинути на чищення:

Тип матеріалу . Зовнішні та внутрішні тканини пальта чи куртки не впливають на те, як часто їх потрібно прати. Втім, від них залежить саме спосіб прання одягу. Куртки, наповнені пухом чи наповнювачем, синтетичні флісові куртки, а також одяг з нейлону та поліестеру можна прати вдома. Натомість вовняні пальто, а також увесь шкіряний та замшевий одяг потрібно чистити професійно у хімчистці.

. Зовнішні та внутрішні тканини пальта чи куртки не впливають на те, як часто їх потрібно прати. Втім, від них залежить саме спосіб прання одягу. Куртки, наповнені пухом чи наповнювачем, синтетичні флісові куртки, а також одяг з нейлону та поліестеру можна прати вдома. Натомість вовняні пальто, а також увесь шкіряний та замшевий одяг потрібно чистити професійно у хімчистці. Використання та навколишнє середовище . Від цього залежить частота чищення. Наприклад, якщо ви часто носите пальто у вологу погоду, а також щодня користуєтеся громадським транспортом, його доведеться прати частіше. Тут все дуже індивідуально, проте є одне загальне правило: куртку потрібно випрати наприкінці сезону, перед тим, як відкладати її до наступного року.

. Від цього залежить частота чищення. Наприклад, якщо ви часто носите пальто у вологу погоду, а також щодня користуєтеся громадським транспортом, його доведеться прати частіше. Тут все дуже індивідуально, проте є одне загальне правило: куртку потрібно випрати наприкінці сезону, перед тим, як відкладати її до наступного року. Видимий бруд та запах. Плями від кави та їжі, видимий бруд та неприємний запах – це найбільш очевидні ознаки, що верхній одяг потребує прання. Зазвичай першими забруднюються манжети, комір та пахви.



Зимові куртки потрібно прати кілька разів за сезон / Фото Pexels

Як прати зимовий одяг?

У пранні одягу також дуже важливо звертати увагу на його тип. Наприклад, пальта з вовни варто піддавати хімчистці раз протягом зимового сезону, і ще раз – перед весняним зберіганням. Також можна використовувати домашній набір для хімчистки для точкового очищення плям.

Натомість пуховики та парки радять прати двічі на сезон. Одяг з пуху та синтетичного волокна можна обережно прати та сушити вдома за допомогою м'якого прального засобу та делікатного циклу. Обов'язково перевіряйте одяг на наявність розривів перед пранням, інакше наповнювач просто витече.

Завжди додавайте до прання кілька вовняних кульок чи тенісних м'ячів, аби наповнювач не збивався у грудки під час прання.

Для того, щоб не довелося прати пальто чи куртку надто часто, експерти радять періодично вивішувати його на свіжому повітрі на 8 – 24 години, аби позбутися усіх можливих неприємних запахів. Також можна використовувати спрей-освіжувач для тканини, аби замаскувати запахи до наступного прання.