Як часто прати постільну білизну, якщо з вами сплять домашні улюбленці: неочікувана відповідь

Постільну білизну треба часто змінювати, щоб підтримувати здоров’я й уникати накопичення пилових кліщів. Часом з нами в ліжку можуть спати домашні улюбленці, тому в такому випадку постіль треба прати ще частіше.

В потоці буденних справ ми можемо забути про те, що треба змінити постіль, однак це необхідно робити, якщо не хочете отримати алергічні реакції, пише Mirror.

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Як часто треба прати постільну білизну

Чиста постільна білизна не лише приємна на дотик і запах, але й покращує самопочуття. Власникам домашніх тварин, які мають собак чи кішок, варто прати постіль частіше.

У домашніх тварин накопичується шерсть, лупа чи вуличний бруд. Люди приймають душ щодня, тварини цього не роблять, тож постіль більше забруднюється. Їхні брудні речовини осідають на постільній білизні та можуть спричинити алергію.



Постіль, на якій сплять домашні улюбленці, треба прати частіше / Фото Pexels

Експерт радить прати білизну кожних 4 дні, щоб звести до мінімуму накопичення забруднень. Особливо важливим цей процес є для людей, які страждають на алергію.

Якщо ж у вас немає домашніх тварин, тоді простирадла треба прати не рідше, ніж раз в один або два тижні. Прання допоможе усунути накопичення шкірного жиру, поту чи відмерлих клітин шкіри. Попри те, що всі люди змінюють постіль раз на 2 тижні, дерматологи рекомендують міняти комплекти щотижня або раз в 10 днів.

Температура для прання повинна бути в межах 40 градусів. Шовкову постіль варто прати при температурі 30 градусів. Махрову постіль перуть в 40 градусах без використання кондиціонерів.