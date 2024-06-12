Розраховуйте покупки правильно: ось скільки куряче філе може лежати у холодильнику

Куряче філе – це дуже популярний продукт, який можна використовувати у безлічі різних страв. Він дієтичний, смачний, але, на жаль, має один недолік – не дуже довго зберігається.

Далеко не всі люди перед покупкою м'яса замислюються над тим, скільки воно може зберігатися у холодильнику, і чи встигнуть вони використати його до цього часу. І це може призвести до неприємної ситуації, коли філе просто псується і його доводиться викидати. Поради 24 розповіли, як довго можна зберігати розморожене куряче м'ясо у холодильнику.

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Який термін придатності курячого філе

Для того, щоб з'ясувати, як довго м'ясо може зберігатися у холодильнику, потрібно зважати і на температуру всередині приладу, і на те, наскільки свіжим було філе, коли ви його купили.

Втім, є загальні правила, на які можна орієнтуватися. Перш за все, зберігати потрібно тільки якісну та свіжу курку. Якщо ж ви купуєте м'ясо про запас, тоді ту його частину, яку не плануєте використовувати найближчим часом, варто помістити до морозильної камери. Якщо ж філе лежить на полиці холодильника, його можна зберігати не більше, ніж 4 доби.

Якщо ж ви хочете зберігати цілу курку, вам потрібно підібрати правильну тару. Це може бути спеціально пластикова підкладка, а курку потрібно загорнути у харчову плівку. Також м'ясо можна зберігати і в тарі зі скла, яку можна закрити герметичною кришкою.



Куряче філе не можна зберігати довго / Фото Pexels

Для того, щоб збільшити термін придатності курки, ви можете обгорнути її серветкою із натуральної тканини, яку попередньо замочили у оцті. Після цього потрібно закрити м'ясо у пакет. Так термін придатності курки збільшиться до шести днів.

Потрібно і слідкувати за тим, щоб куряче філе лежало окремо від інших продуктів у холодильнику – так ви можете уникнути перехресного забруднення.

Як зрозуміти, що філе зіпсувалося

Якщо ви не впевнені у тому, що ваше філе все ще свіже, перед тим, як вживати його в їжу, потрібно звернути увагу на кілька важливих ознак: