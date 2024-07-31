Скільки днів можна зберігати хліб вдома: про це знають не всі

Як довго у вас вдома лежить буханка хліба? І як часто вам доводиться викидати кілька шматочків через те, що ви не встигли вчасно його доїсти?

Насправді хліб може зберігатися вдома свіжим досить довго – аж до трьох тижнів. Але це тільки за умови, якщо ви знаєте, де його покласти і які умови для цього продукту будуть найкращими.

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Як довго може зберігатися хліб

Не завжди виходить з'їсти увесь хліб одразу. І в такому випадку не завадить вдатися до кількох хитрощів щодо зберігання, аби він залишався свіжим якомога довше. Тож ось кілька способів зберігання хліба, аби він довго не псувався.

У хлібниці

Та перед тим, як покласти хліб до хлібниці, вам потрібно вдатися до одного лайфхаку: протріть внутрішні стінки оцтом, аби знищити усі грибкові бактерії. Продукт потрібно обмотати пергаментом у кілька шарів, а якщо паперу немає, ви можете скористатися фольгою.

Також хліб на зберігання можна покласти до емальованої каструлі, обгорнувши його папером. І ви будете здивовані, та зберігати різні види хліба разом не варто, адже так швидко зіпсуються обидва продукти. Ви можете загорнути продукт також у лляну тканину.



Хліб потрібно зберігати правильно / Фото Pexels

В холодильнику

Низька температура – це саме те, що потрібно, аби завадити дріжджовим бактеріям рости. Але перед тим, як класти до холодильника хліб, потрібно загорнути його у пергамент, а потім – у герметичний пакет.

Це захистить хліб від сторонніх запахів. Та перед вживанням хліба з холодильника ви можете розігріти його в духовці чи в мікрохвильовці.

У морозилці

Звісно, так хліб втратить свою м'якість, але точно не зіпсується. Щоб заморозити продукт, вам спершу потрібно натерти його скибочками, а після цього скласти до пакета.