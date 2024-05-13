Як довести справу до кінця: 4 поради для бізнесмена, у якого надто багато ідей

Дуже часто люди хапаються за кілька справ водночас. І спершу все йде швидко і наче "по маслу", бо ви сповнені натхнення, але потім темпи чомусь сповільнюються, і ви просто опускаєте руки.

Звісно, на шляху до мети, якою б вона не була, усім доводиться стикатися із чималою кількістю складнощів. І тут головне – знати, як їх подолати і не здатися, не втратити внутрішній ентузіазм та запал до роботи.

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Крайній термін виконання

Ви вже могли це помічати: що більше у вас часу на виконання завдання, то більше ймовірності, що ви будете його відтягувати. Це називають так званий "законом Паркінсона" – робота заповнює увесь час, відпущений на неї.

Для того, щоб уникнути цього і не займатися роботою в останній момент, вам потрібно взяти за звичку ставити для себе конкретні терміни на завдання і намагатися вкладатися у них.

Довіртеся інтуїції

Дуже часто ми навіть не наважуємося на те, щоб братися за нові справи, бо надто боїмося зіштовхнутися із невдачею, або ж просто недостатньо впевнені у собі і своїх силах.

Тож спробуйте не витрачати надто багато часу на планування, обмірковування та підготовку. І наступного разу, коли ви "зависнете" на завданні і не знатимете, що робити далі, спробуйте взятися за справу, яка спаде на думку першою. З великою ймовірністю це буде саме тим, що вам потрібно робити, щоб досягти мети.



Роботу потрібно доводити до кінця / Фото Pexels

Розвивайте звичку доводити справи до кінця

Починати, звісно ж, завжди простіше, ніж закінчувати, але результат ви отримаєте тільки на фінішній прямій, тож вона має бути вашою метою. І виробити в собі звичку закінчувати справи насправді не складніше, ніж будь-яку іншу.

Ви можете почати з маленьких цілей і потім нарощувати оберти, і згодом помітите, що вам набагато простіше втілювати свої плани.

Не бійтеся покинути почате

Так, це наче йде всупереч усьому, сказаному вище, але зважайте на те, що навіть найбільш продуктивні та успішні люди можуть кидати розпочаті справи. Особливо важливо робити це у випадку, коли ви розумієте, що результат не вартий ваших зусиль.