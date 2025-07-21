Зверніть увагу на ці дії кота: він попереджає про небезпеку

Коти, за віруваннями пращурів – це дуже розумні та спостережливі тварини, і деякі небезпеки вони помічають швидше, ніж люди.

Пращури вважали, що коти пов'язані з потойбічними силами, і через це можуть передбачити деякі нещастя, повідомляє 24 Канал з посиланням "Радіо Трек".

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Як коти попереджають про небезпеку

Через особливості органів чуття коти можуть порятувати людину від біди: не раз траплялися випадки, коли кіт кидався на господаря, коли той не випускав улюбленця на вулицю. Причина в тому, що кіт може першим відчути запах газу – і так врятувати свого власника.

Коти часом першими відчувають землетруси, повені, виверження вулканів та шторми, а деякі вірять, що навіть можуть завчасно відчути пожежу. Згідно з народними прикметами, коти відчувають найтонші поштовхи та вібрації, амплітуда яких для людини недоступна.

У таких випадках коти намагаються втекти у безпечне місце, або ж сховатися – і якщо зробити цього не виходить, стають агресивними та починають поводитися неприродно. Тож якщо ви помітили, що ваш кіт поводить себе дивно, варто відреагувати на таку поведінку.



Коти можуть передбачати небезпеку / Фото Pexels

Часом перед небезпекою домашні улюбленці скуйовджують шерсть, притискають вуха та починають голосно нявкати без жодної видимої причини. Якщо є можливість втекти з дому, вони завжди це роблять, повертаючись тільки тоді, коли небезпека вже минула.

До слова, раніше ми вже розповідали, що потрібно розкласти по кутках дому, аби притягнути удачу та щастя.

За повір'ями, коти також можуть відчути хворобу людини ще навіть до того, як вона сама про неї дізнається. У такому випадку вони часом сідають поряд, аби забрати на себе усю негативну енергетику.

У котів начебто дуже добре розвинена інтуїція та енергетичне поле – і через це вони можуть стати хорошими порадниками у стресових ситуаціях.