Наступного року цвістиме вдвічі пишніше: ось як обрізати клематис
Джерело:Agromarket
Клематис – це безперечний лідер серед культур, які використовують для вертикального озеленення. І його цвітіння може справді замилувати око, та для того, аби його побачити, потрібно зайнятися доглядом за рослиною.
Рясне і тривале цвітіння клематису дуже сильно залежить від того, наскільки добре за ним доглядають. І осіння обрізка – це надзвичайно важлива частина такого догляду, пише Agromarket.
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Які є правила обрізки клематиса
Підрізування клематиса потрібно починати в перший ж рік після посадки. Це допоможе знизити навантаження на кореневу систему, тож до настання зими потрібно підрізати ліани до 30 сантиметрів.
Окрім того, не можна забувати й про щорічну санітарну обрізку рослини – видаляти хворі, слабкі, пошкоджені пагони, а восени потрібно видалити також ті гілки, які залишилися слабкими й тонкими, адже вони найбільш схильні до замерзання у холодну погоду.
Втім, найбільший вплив на те, скільки цвітіння буде на клематисі наступного року, має обрізка ліани по групах. І для того, щоб правильно провести обрізку, вам потрібно знати, що якої групи належить ваш клематис.
Клематиси потрібно вчасно обрізати / Фото Pexels
Перша група
Група А, або ж перша, включає сорти та види, цвітіння яких відбувається на старих гілках на початку сезону. До цієї групи відносяться гірський, виноградолистий різновиди та Княжики. Тож формуючу обрізку можна проводити вже в першій половині літа, після завершення цвітіння.
Восени пагони тільки злегка підрізають у довжину, залишаючи не більше одного метра.
Друга група
До цієї підгрупи відносяться гібриди, які відрізняються яскравим забарвленням та великими квітами. Бутони в них утворюються і на нових, і на старих гілках. Це впливає і на час цвітіння – на старих пагонах квіти з'являються навесні, а на нових – влітку. І першу обрізку потрібно проводити після кінця першого цвітіння, аби стимулювати друге.
До холодів потрібно видалити слабкі пагони, що розрослися, і натомість залишити кілька найсильніших, але не більше, як 10 – 12 штук.
Третя група
Вона включає сорти клематиса, в яких квіти утворюються тільки на молодих пагонах. І цвісти вони можуть з середини літа і аж до самої осені. Обрізку пагонів потрібно проводити кілька разів за сезон і видаляти слабкі, пошкоджені стебла, на яких вже закінчилося цвітіння.
Восени ж проводять повну обрізку старих гілок, залишаючи тільки невеликі пагони до 15 сантиметрів.