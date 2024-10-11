Від плями не буде й сліду: як позбутися її за допомогою фрукта

Не завжди пральна машинка здатна впоратися зі стійкими плямами. У такому випадку господині починають вдаватися до лайфхаків, які можуть розв'язати нашу проблему.

Плями стають справжньою проблемою, особливо на делікатних тканинах чи світлих кольорах, пише Mirror. Не всі хочуть купувати хімічні спеціальні засоби в магазинах, оскільки чимало людей мають алергію, тому ладні спробувати народні методи.

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Експертка Ленні Ніланд розповіла, що віднайшла метод, який дозволяє видалити пляму від поту, макіяжу чи інших продуктів за лічені секунди. Плями від помади та макіяжу на обличчі вона виводить за допомогою лаку для волосся. У ньому містяться властивості розчинника – етанол, ацетон та гліцерин, які здатні розщеплювати олії.

Однак це ще не все. Гуру з прибирання розповіла, що від плям допоможе позбутися фрукт, який стоїть у вашому холодильнику. Від жовтих плям поту допомагає лимонний сік.

Він допомагає виводити плями завдяки своїй кислотності, яка здатна розщеплювати та розчиняти лужні сполуки, які й призводять до плями. Однак експертка наголосила, що лимонний сік підійде лише для білого, а не кольорового одягу.

Лимонний сік позбавляє плям поту / Фото Pexels

Для цього потрібно вичавити сік лимона на пляму й залишити на кілька хвилин. Якщо забруднення сильне й старе, залишіть на 10 хвилин вбрання, аби лимонна кислота почала діяти, після цього прополощіть одяг в прохолодній воді.

Лимонна кислота також ефективно видаляє плями від винограду, чорниці, полуниці та інших фруктів. Якщо на одязі є забруднення від вина, то в цьому допоможе лимонний сік, втім пляма має бути свіжою. А ще сік лимона здатен вивести пляму від чорнила на одязі.