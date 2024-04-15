Розробка бренд-стратегії для бізнесу: чому вона так важлива

Чи справді бізнесу настільки потрібна бренд-стратегія? Як можна її оцінити на ефективність? З усіма цими питаннями підприємцям доводиться стикатися досить часто.

Створення бізнесу – це тільки половина справи. Після цього його потрібно активно просувати, і для цього потрібна бренд-стратегія. Якщо ви хочете зрозуміти, як вона працює та виявити слабкі місця у власному бізнесі, вам потрібно розібратися із цим поняттям та впровадити його у свою справу.

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Які є види стратегій

Можливо, ви тільки намагаєтеся зрозуміти, як кухня бізнесу працює зсередини, і тоді вам точно потрібно знати про кілька основних видів стратегій, які потрібно розробити для успішного розвитку будь-якої справи.

Бізнес-стратегія. Вона пояснює, як працюватиме ваш проєкт, визначає, як він буде приносити вам гроші.

Вона пояснює, як працюватиме ваш проєкт, визначає, як він буде приносити вам гроші. Маркетингова стратегія . Вона потрібна для того, щоб визначити, як ви будете рекламувати свій продукт.

. Вона потрібна для того, щоб визначити, як ви будете рекламувати свій продукт. Комунікаційна стратегія . Відповідає на питання, що і кому ви маєте сказати, щоб досягнути своїх цілей. Вона також визначає, як часто ви будете комунікувати з авдиторією та в яких каналах.

. Відповідає на питання, що і кому ви маєте сказати, щоб досягнути своїх цілей. Вона також визначає, як часто ви будете комунікувати з авдиторією та в яких каналах. Бренд-стратегія. І, нарешті, ця стратегія визначає, що люди будуть думати про ваш бренд, які емоції він має викликати, та з чим повинні виникати асоціації.

Як взяти курс на бренд-стратегію

Щойно ви створюєте бізнес, це не значить, що ви одразу ж маєте продумати бренд-стратегію – особливо у випадку, якщо ви маєте досить обмежений бюджет. На цьому етапі набагато важливіше буде пропрацювати продукт та механіку продажів, а не вкладати всі гроші у рекламу бренду.

А ось починати про нього піклуватися потрібно тоді, коли ви хочете розширитися: продажі стабільні, і ви вже знаєте конкурентів, але хочете чогось більш масштабного.

Хто допоможе розробити стратегію

У сфері інновацій існує такий термін, як "серійний підприємець" – тобто людина, яка відкрила вже більше, ніж два бізнеси, і добре знає, як побудовані усі процеси, та на що потрібно звернути увагу під час вибору команди.

Ви можете також звернутися до спеціального агентства – тоді вам вже презентують, пояснять та відпустять, а після цього ви вже будете реалізовувати стратегію, і тут вже знадобиться власний маркетолог.

Але чому ж тоді не можна обмежитися просто наймом маркетолога?

Річ у тому, що він може розуміти, як працює маркетинг, але водночас не бути експертом із стратегічних питань та розробки загальної концепції. Окрім того, постає і питання людського ресурсу, адже в агенції над вашим проєктом працюватиме ціла команда.

Як формувати бренд-стратегію

Перш за все, почати вам потрібно із аналізу конкурентів. Зрозумійте, як вони позиціонують себе на ринку та яку унікальну пропозицію можуть надати. І вже після цього вивчіть також цінову політику. Після цього йде аналіз своєї авдиторії. Вам потрібно знати, на що вона звертає увагу, що їй потрібно, та що для неї неприйнятно.

Сформулюйте чіткі пропозиції клієнту. Якщо ви можете розв'язати їхню проблему своєю унікальною торговою пропозицією – в цьому полягає ваша цінність.