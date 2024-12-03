Ніколи не викидайте старі ґудзики: ось що з ними зробити вдома

Старі ґудзики можуть здаватися звичайними непотрібними дрібничками, яких можна без жалю позбутися. Втім, з них може бути більше користі, аніж ви очікуєте.

Дуже часто в умілих руках старі речі, які здавалися непотрібними, можуть отримати нове життя, повідомляє 24 Канал. І ґудзики – зовсім не виняток, тож ось кілька креативних ідей їхнього використання.

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Підставка під гаряче

Для створення функціональної підставки вам потрібно буде взяти картонну основу, клей та багато ґудзиків різного розміру, форми та кольору. Ґудзики на "панно" ви можете розташовувати у довільному порядку, або ж спробувати створити симетричний орнамент.

Така підставка буде надзвичайно корисною, якщо ви не хочете ставити на стіл гарячі тарілки чи чашки. Вона захистить вашу стільницю від будь-яких пошкоджень та стане оригінальним предметом інтер'єру.

Декорування текстилю

Ви можете нашити ґудзики на різноманітні подушки, наволочки та пледи. Можна робити це хаотично, або ж у конкретному візерунку чи навіть картині. Для того, щоб створити монохромну композицію, використовуйте ґудзики одного кольору.

Але якщо вам до душі щось яскравіше, тоді можна обирати будь-які кольори з тих, що у вас є.



Декорувати текстиль можна ґудзиками / Фото Pexels

Свічник

Ви можете взяти склянку чи невелику баночку і обклеїти її різноманітними ґудзиками. У декорі можна також використовувати шматочки тканини, блискітки та інші красиві речі. Після цього поставте всередину свічку та запаліть її. Світло буде не жовтим, а різноколірним, і цей оригінальний свічник може добре вписатися у будь-який інтер'єр.

Намисто

Якщо ви полюбляєте різні цікаві прикраси, тоді намисто чи сережки з різних ґудзиків можуть стати цінним доповненням вашої колекції. Підберіть ґудзики за кольорами та нанизуйте їх на нитку. Можете розбавити їх різними намистинками чи кулоном.