Нагостріть ножі вдома без точилки: ці поради здивують всіх

Затуплений ніж сильно ускладню роботу з продуктами. Якщо вдома немає точила, то зробити ножі знову як новенькими, допоможуть кілька простих способів.

Господині для нагострювання ножа без точилки використовують різні предмети побуту, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Marielle Mari. Головне, що треба зробити – забезпечити правильний кут заточування й слідкувати за тим, щоб не пошкодити лезо.

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Як нагострити ножі вдома?

Для заточування ножів потрібно взяти порцеляновий посуд й перевернути його. Це може бути тарілка чи чашка. На дні цього посуду потрібно знайти білу шорстку смугу. Вона досить тверда, тому чудово підходить для заточування ножів.

Достатньо кілька разів провести ножем по цій смужці, а тоді змити його під протічною водою. Результат від цього лайфхаку буде помітний одразу. М’ясо нарізатиметься швидко й легко.

Як загострити ніж вдома: дивіться відео

Ще одним гарним рішенням може стати пилка для нігтів, на якій є спеціальне абразивне покриття, завдяки якому можна нагострити ніж.

Також помічним є наждачний папір. Для якісного заточування варто підготувати папір з різною зернистістю. Фахівці радять починати з крупнозернистого паперу. А от для досягнення гостроти вже наприкінці можна скористатися дрібнозернистим папером.

До слова, оновлення ванної кімнати можна зробити бюджетно. Прості зміни здатні значно покращити візуальне сприйняття та атмосферу ванної кімнати, перетворивши її на стильний простір.

У польових умовах в нагоді може стати камінь чи цегла. Цеглу треба змастити водою, покласти на неї ніж під кутом 15 – 20 градусів й проводити лезом ножа по цеглі, рухаючись від держака до кінчика. Все це треба повторити з обох боків леза.