Як заточити ножі за допомогою зубної пасти: ви ще такого не знали

Час від часу ножі потрібно нагострювати. Для цього є спеціальні леза, або ж треба скористатися наждачним папером чи іншими підручними методами. Та чи знали ви, що нагострити ніж можна завдяки звичайній зубній пасті?

Експерти зазначають, що ефективність вас просто вразить, пише Sante +. Необхідно взяти тупий ніж, зубну пасту, паперовий рушник, порцелянову тарілку, сіль з білим оцтом та губку для посуду.

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Як заточити ніж зубною пастою

Зубну пасту треба намастити з обох боків та протерти нею лезо за допомогою паперового рушника. Тарілку потрібно перевернути дорого дном, насипати на край чайну ложку солі й додати чайну ложку оцту. Суміш викличе хімічну реакцію, яка призведе до ефективнішого заточування ножа.



Цікавий лайфхак із зубною пастою / Фото Sante +

Рухайте лезо ножа в одному напрямку під кутом заточування 20 градусів. Цю операцію треба повторити з іншого боку й заточити обидві сторони леза. Після цього ніж треба промити у чистій воді за допомогою губки для миття посуду.

Чим ще можна заточити ніж

Кухонний ніж можна заточити пилочкою для нігтів. Достатньо буде провести по ній кілька разів, поки лезо не стане гострим. Для заточування також використовують камінь або інший ніж, який точать один об одного. Дехто точить ніж об шифер, наждачний папір чи цеглу.