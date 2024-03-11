Як покращити командну роботу: поради для керівників

Чимало командних проєктів стають успішними саме завдяки вдалій співпраці між працівниками. І для того, щоб налагодити таку роботу, керівникові потрібно подбати про залагодження певних моментів.

Командна робота – це коли група людей працює разом для спільної мети. Така робота може привести до більшого успіху, коли кожна людина у команді добровільно виконує свою роботу та ставить цілі у пріоритет. Та керівнику потрібно прикласти зусилля для того, щоб проєкт справді працював так, як слід.

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Подавайте приклад

Лідеру надзвичайно важливо виконувати дії, які будуть бачити інші члени його команди. Вам потрібно переконатися, що ви доступні для спілкування, і що ви залучаєте людей до роботи, яку ви виконуєте. Не забувайте також про те, щоб надавати потрібну допомогу на кожному етапі вашого проєкту. Попри те, що члени команди, скоріш за все, не шукатимуть допомоги постійно, вони будуть відчувати себе значно комфортніше, якщо знатимуть, що можуть звернутися по неї, коли це справді необхідно.

Ставте розумні цілі

Якщо ви хочете надихнути свою команду на співпрацю, вам потрібно подумати над тим, щоб встановити для своїх працівників справді чіткі та досяжні цілі, яких команда може досягти завдяки спільній праці.

Переконайтеся також, що кожний член вашої команди розуміє цілі проєкту. Саме досягнення мети, навіть незначної, може мотивувати ваших працівників на подальшу працю.



Команді потрібно виставляти досяжні цілі / Фото Pexels

Заохочуйте працівників

Зазвичай, коли люди почуваються досить комфортно у команді, вони беруть участь у розмовах та навчаються один у одного. Намагайтеся заохочувати приємні та невимушені соціальні зустрічі та групові заходи.

Так ваша команда зможе взаємодіяти і поза робочим місцем. Такі звичайні речі, як святкові обіди, можуть допомогти міцніші стосунки між членами команди.

Поясніть кожному члену команди його обов'язки

Якщо ви хочете, щоб робота буда виконана, і виконана добре – вам потрібно добре пояснити кожному члену команди, що саме він повинен робити. На початку кожного проєкту вам потрібно надати кожному члену команди свою функцію та надати опис роботи.