Навіть фільтр не потрібний: ось як легко очистити воду з-під крана

Водопровідна вода дуже часто містить домішки, що можуть надати їй неприємного присмаку та запаху. І далеко не у всіх людей є можливість встановити фільтри.

Якщо вас не влаштовує якість водопровідної води, миритися з нею не варто. Натомість можна скористатися простими, але ефективними способами її очищення, повідомляє 24 Канал.

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Як очистити воду з-під крана без фільтра?

Для очищення води потрібно взяти скляну банку чи емальовану каструлю. Зважайте, що посуд має бути вимитий дуже ретельно аби на ньому не лишалося жодних сторонніх запахів. Наберіть у нього водопровідну воду, залишивши приблизно 5 сантиметрів до краю.

Дайте воді відстоятися приблизно 20 хвилин, а після цього додайте 2 очищені зубчики часнику і 3 таблетки активованого вугілля. Річ у тому, що часник має природні антибактеріальні властивості, а ось активоване вугілля може ефективно поглинати домішки та неприємні запахи.



Воду можна легко очистити / Фото Pexels

Воду у посудині радять залишити на 6 годин, накривши місткість марлею, аби був доступ повітря. Після цього процідіть воду через кілька шарів марлі, аби вона була чиста та прозора. Воду перелийте у скляний посуд із кришкою, що щільно закривається.

Зберігати воду можна кілька діб у прохолодному темному місці. Її можна пити чи використовувати для приготування гарячих напоїв та їжі.

Також для очищення води у невеликих обсягах підходить марганцівка. Для знезараження одного літру знадобиться 1 – 2 грами розчину чи кілька кришталиків марганцю – вода має бути блідо-рожевого кольору. Після цього розчин потрібно відстояти пів години, а тоді акуратно процідити, пропустивши через побутовий фільтр, аби позбутися від осаду на дні.