Одна хитрість, яка дозволить очистити каналізацію без жодного засобу: не витратите ні копійки

Засмічення в трубі призводить до забиття каналізації. Цю проблему можна легко вирішити, якщо скористатися одним лайфхаком, який забере у вас мінімум часу, але принесе максимум користі.

Забита каналізаційна труба не лише призводить до накопичення води в раковині, але й починає смердіти, а прочистити деколи її не вдається навіть спеціальними засобами.

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Однак деякі користувачі знайшли ідеальний спосіб, який дозволяє розблокувати забиту каналізацію, не витративши на це жодних коштів. Користувач тік току показав своїм підписникам, як ефективно вирішити проблему.

Вам потрібно лише закрити отвір рукою та енергійно накачувати, імітуючи дію плунжера. Інколи кількох спроб недостатньо, тож варто повторити, щоб вода почала стікати. Цей лайфхак справді працює, тож можете повторити й переконатись в цьому самі, не використовуючи хімічний "кріт".

Як очистити каналізацію рукою:

У коментарях під відеороликом одна з користувачок навіть поділилася власним лайфхаком. За її словами, існує ще один простий спосіб допомогти розблокувати каналізацію за допомогою побутових засобів.

Потрібно одну третину склянки оцту змішати з однією третиною склянки соди. При з'єднанні соди та оцту стається звичне для нас шипіння. Його треба вилити в забитий дренаж, а шипуча суміш має впоратися із забитою каналізацією.

Загалом, сода вважається найкращим натуральним засобом від забитих труб. Вона допомагає позбутися від засмічень, тож застосовуйте її, щоб розчинити жир в трубі. Для цього вам додатково знадобиться ще окріп. Просто склянку соди залийте 1 літром окропу та побачите наскільки швидко очиститься забита труба.